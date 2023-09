Event Road to Tour of Kemala Lampung 2023 Berakhir, Ini Nama Sang Juara

Kepala Polda Lampung mberfoto bersama sejumlah pemenang Road to Tour of Kemala Lampung.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Event Road to Tour of Kemala Lampung 2023 berakhir dengan sukses dan memunculkan para pemenang tiap kategori.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik menyampaikan, event ini diselenggarakan untuk mencari bibit unggul.

"Bahwa event ini dilaksanakan untuk mencari bibit-bibit atlit untuk ke depannya bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah Internasional," jelas Umi, Minggu (10/9/2023).

Dalam Road to Tour of Kemala terdapat dua kegiatan yaitu Criterium Race dan City Ride.

"Ada 15 Kategori yang dilombakan dalam Road to Tour Of Kemala seri 4 Lampung diantaranya Men Master A, Men Master B, Men Master C, Men Open Amateur, Men Junior, Men Junior Local Heros."

"Lalu Men Youth, Men Elite, Men Elite Local Heros, Women Elite, Women Elite Local Heros, Women Master, Women Amateur, Women Junior, Women Junior Local Heros," jelasnya.

Keluar sebagai juara pada event sepeda Tour Of Kemala Bhayangkari Lampung 2023 yakni :

Men Master A

1. Eko Bayu dari Jawa Timur

2. Reno Yudha dari DKI Jakarta

3. Markus Parcoyo dari Jawa Timur

Men Master B

1. Feri Nanto dari Jawa Timur

2. Zulkifli dari kalimantan

3. Kee dari Lampung

Men Master C

1. Kuslan dari jawa tengah

2. Edi dari Lampung

3. Mustakim dari Sumatera Selatan

Men Open Amateur

1. Erik Andrianto dari Jakarta

2. Nelson dari Lampung

3. M. Reza Saputra dari Polres Tuba

Men Junior

1. Naufal Farhan dari Jawa Timur

2. Dimas Priyo dari DKI Jakarta

3. Awang Prana dari Jawa Tengah

Men Junior Local Heros

1. Usamah Hilmi dari Lampung

2. Damar Galih dari Lampung

Men Youth

1. Dendra dari Jakarta

2. Andrean Chandra dari Lampung

3. Berdan Herbangun dari Jawa Tengah