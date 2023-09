Warga Kalianda Lampung Selatan Diamankan Polisi Tak Kembalikan Motor saat Pinjam Ambil Uang

Polsek Kalianda tangkap Ahmad Fauzi (27) warga Ragom Mufakat, Kelurahan Way Urang, di Sukarame, Kota Bandar Lampung yang pinjam motor namun tidak dikembalikan.

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan - Polsek Kalianda, Polres Lampung Selatan, Polda Lampung berhasil mengamankan pelaku kasus tindak pidana penggelapan bernama Ahmad Fauzi (27) warga Ragom Mufakat, Kelurahan Way Urang, Kalianda.

Ahmad Fauzi (27) dibekuk Polsek Kalianda, Polres Lampung Selatan, Polda Lampung di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, pada Sabtu (9/9/2023).

Sebelumnya, Ahmad Fauzi melakukan tindak pidana penggelapan dengan pinjam tanpa mengembalikan sepeda motor Honda Verza milik Tri Budiman (25) warga Desa Gunung Terang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

Sepeda motor korban bernomor polisi BE 4222 ET yang dipinjam saat di SPBU Jati, Kel Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Minggu (27/8/2023) sekira pukul 11.30 WIB.

Kasus tindak pidana penggelapan tersebut tertuang dalam laporan polisi nomor LP / B- 34 / IX / 2023 / SPKT / POLSEK Kalianda / Polres Lampung Selatan / Polda Lampung, Sabtu 9 September 2023.

Kapolsek Kalianda, Polres Lampung Selatan, Polda Lampung AKP Sugianto mengatakan pihaknya berhasil mengamankan pelaku tindak pidana penggelapan diwilayahnya.

"Minggu (27/8/2023) sekira pukul 11.30 WIB, di SPBU Jati, Kel Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi tindak pidana penggelapan," kata Sugianto, Minggu (10/9/2023)

"Dengan modus meminjam tanpa mengembalikan sepeda motor Honda Verza bernomor polisi BE 4222 ET milik Tri Budiman (25) warga Desa Gunung Terang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan," ujar Sugianto

Suginto menjelaskan saat itu pelaku menemui korban di SPBU Jati untuk meminjam sepeda motor, dengan alasan untuk mengambil uang.

Lalu, korban memberika kunci sepeda motornya kepada pelaku.

Kemudian, pelaku pergi bersama dengan Khoirul ke Desa Sukatani

Dalam perjalanan ban dalam keadaan bocor sehingga Khoirul diantar kembali ke SPBU sekitar pukul 15.00 WIB.

Pelaku meminjam kembali sepeda motor korban dengan alasan akan mengambil uang kepada orang tuanya pada pukul 19.00 WIB.

Lalu, sepeda motor korban tidak dikembalikan.