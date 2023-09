8 Rating Drama Korea Terbaru September 2023, Darkor Arthdal Chronicles 2 Turun

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Berikut update rating drama Korea terbaru September 2023, ada drakor Arthdal Chronicles 2.

Drama Korea terbaru Arthdal Chronicles 2 mengalami penurunan di episode kedua.

Sementara, drama Korea terbaru Behind Your Touch meroket dari sebelumnya.

Dan The Real Has Come mengakhiri penayangannya dengan rating baik.

Berikut ini hasil rating selengkapnya yang dilansir dari Soompi, Senin (11/9/2023).

1. Arthdal Chronicles 2

Episode kedua Arthdal Chronicles 2 mengalami penurunan di 4,6 persem.

Drama Korea terbaru Arthdal Chronicles 2 memulai penayangannya dengan mencetak rating 5 persen.

2. Behind Your Touch

Perolehan rating Behind Your Touch meroket di 8,1 persen, angka tertinggi selama penayangan.

Episode sebelumnya, rating Behind Your Touch mengalami penurunan di 6,6 persen, setelah sempat meningkat di 7 persen dari 5,5 persen.

Episode terbaru Behind Your Touch melesat naik di 7,5 persen setelah merosot di angka 5,6 persen.

Rating Behind Your Touchs sempat melonjak naik di angka 7 persen dari 5,5 persen.

Sebelumnya meraih 5,8 persen daari 5,3 persen.