Promo Diskon 20-30 Persen di Adidas MBK Berlaku hingga 17 September

Pegawai Adidas Mal Boemi Kedaton menunjukan promo buy more get more.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Adidas Mal Boemi Kedaton di Bandar Lampung, Lampung menghadirkan promo yang berlangsung 9-17 September 2023.

Kepala Toko Adidas Mal Boemi Kedaton Yogi Kajima mengatakan, promonya adalah buy more get more.

Di promo buy more get more ini, beli 2 diskon 20 persen dan beli 3 diskon 30 persen.

"Promo ini berlaku untuk semua produk olahraga dan casual, tapi tidak berlaku untuk aksesoris," kata Yogi, Senin (11/9/2023).

Promo berikutnya adalah diskon 20 persen untuk semua sandal.

Adidas Mal Boemi Kedaton adalah toko yang menjual fashion dan aksesoris olahraga maupun casual.

Diantaranya pakaian, bra, legging, sepatu, sandal travel bag, sarung tangan, kaos kaki, thumbler, hand band, dan head band

Ada juga topi, hijab, deker, sarung tangan, keeper, bola, waist bag, sandal, dan bucket hat.

Adidas Mal Boemi Kedaton ada di lantai 1 Mal Boemi Kedaton.

Adidas Mal Boemi Kedaton buka setiap hari pukul 10.00-22.00 WIB.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)