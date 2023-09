Jasa Raharja di Fordigi BUMN Ajak Mahasiswa di Bali Tingkatkan Kemampuan Digital

Fordigi Goes to Campus kembali dilaksanakan di Universitas Udayana (Unud) Bali, Sabtu (9/9/2023).

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Roadshow Forum Digital Indonesia (Fordigi) BUMN kini memasuki chapter 8 dimana secara keseluruhan diagendakan digelar di 10 kota.

Kali ini, Fordigi Goes to Campus kembali dilaksanakan di Universitas Udayana (Unud) Bali, Sabtu (9/9/2023).

Fordigi kali mengusung tema 'The Role of Digital Transformation in Small Medium Enterprises (SMEs).'

Total ada 2.000 peserta dari kalangan mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini, 500 peserta hadir secara langsung, dan 1.500 peserta lainnya secara daring.

Direktur Hubungan Kelembagaan Jasa Raharja yang juga pengurus Bidang IV Fordigi BUMN, Munadi Herlambang mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Fordigi sebagai mitra Kementerian BUMN.

Untuk mendorong mahasiswa agar berperan aktif menjadi talenta digital berkualitas.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada

mahasiswa tentang dunia digital," katanya saat menjadi pembicara pada sesi executive sharing.

"Membantu mereka mengasah keterampilan yang relevan dengan tuntutan dunia kerja di era digital,” sambungnya.

Munadi berharap, peran aktif Fordigi BUMN dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempersiapkan mahasiswa di seluruh Indonesia.

"Kami di Jasa Raharja, sebagai BUMN, juga terus mendorong generasi muda Indonesia untuk

menjadi tenaga kerja yang siap menghadapi era digital yang semakin berkembang melalui berbagai kegiatan,” ungkapnya.

Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata mengatakan, bahwa transformasi digital dan talenta digital harus disiapkan, tidak hanya di BUMN, tetapi juga di kalangan swasta.

“Oleh karena itu, Fordigi sebagai mitra di Kementerian BUMN mendatangi berbagai perguruan untuk memberikan kesadaran kepada para generasi muda tentang pentingnya digitalisasi yang mendukung kehidupan manusia di masa depan,” ujarnya.

Tak kalah dengan penyelenggaraan sebelumnya, kegiatan Fordigi di Universitas Udayana juga dikemas dalam berbagai kegiatan menarik seperti panel diskusi dan sharing session hingga menghadirkan pembicara-pembicara ahli di bidang digital dan teknologi informasi.

Pelaksanaan roadshow Fordigi Goes to Campus diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas dan literasi digital di kalangan mahasiswa.

Serta menciptakan dan mengembangkan talenta digital yang mampu berperan sebagai problem solver isu-isu sosial dan masyarakat bagi lingkungan sekitarnya.

