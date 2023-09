Kapolres Way Kanan Polda Lampung Bagikan Bansos dan Ajak Masyarakat Berantas Kejahatan

Polres Way Kanan gelar bansos di Kecamatan Umpu Semenguk.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung menggelar bantuan sosial (bansos) kepada komunitas Ojek di Simpang 4 Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Selasa (12/9/2023).

Bantuan jajaran Polda Lampung itu juga diberikan kepada korban lakalantas di Kampung Bumi Baru, Kecamatan Blambangan Umpu, Way Kanan.

"Kegiatan ini salah satu wujud kepedulian dan empati Polri khususnya Satlantas Polres Way Kanan kepada masyarakat," terang Kapolres Way Kanan AKBP Pratomo Widodo yang memimpin langsung kegiatan didampingi Kasatlantas AKP Elvis Yani dan Kasipropam Iptu Indra Kirana dan personel Polres Way Kanan.

AKBP Pratomo mengatakan, kegiatan bansos ini dilakukan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Lalulintas ke 68 tahun 2023 dengan berbagi kepada saudara yang membutuhkan.

"Dengan adanya bantuan sosial ini, tentunya kami selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat agar Polri lebih dekat dan lebih dicintai,” ungkap Kapolres.

“Alhamdulillah hari ini kita bisa berbagi dengan komunitas ojek dan korban lakalantas yang mengalami cacat permanen, tidak banyak yang kami berikan semoga berkah dan bermanfaat,” sambung AKBP Pratomo.

Disela kegiatan Kapolres Way Kanan juga menyampaikan imbauan edukatif tentang pesan-pesan keselamatan berlalulintas.

Meliputi kelengkapan administrasi pengemudi seperti SIM, STNK dan menggunakan helm SNI serta mematuhi rambu-rambu lalulintas.

Selain itu, sebagai upaya kepolisian untuk meminimalkan tindak kejahatan baik C3 (curat, curas dan curanmor) maupun peredaran gelap narkoba.

"Saya mengajak semua elemen masyarakat untuk dapat memberikan informasi kepada Polres Way Kanan, jadi setiap informasi yang diberikan akan diberikan apresiasi dan hadiah,” ungkapnya.

(Tribunlampung.co.id)