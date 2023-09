Kisah Granata Van Ridho, Pelajar Lampung Timur yang Raih Beasiswa Kuliah di Australia

Tribunlampung.co.id, Lampung Timur - Granata Van Ridho atau biasa disapa Natan, pelajar asal Lampung Timur mendapatkan beasiswa kuliah gratis di Australia.

Natan yang merupakan pelajar MAN IC Lampung Timur itu meraih beasiswa kuliah di University of New South Wales Program Studi Earth Sains.

Natan lantas menceritakan kisah perjuangannya sebagai pelajar Lampung Timur dalam meraih beasiswa kuliah.

"Awalnya saya bisa sampai ke luar negeri itu tidak lain dan tidak bukan itu karena beasiswa. Karena kita tahu sendiri kalo kuliah di luar negeri itu kan mahal, bahkan biaya kuliahnya bisa sampai milyaran, dan biaya hidupnya yang mahal," kata Natan saat ditanya Tribunlampung.co.id, Selasa (12/9/2023).

"Beasiswa saya itu namannya Beasiswa Indonesia Maju (BIM) dari Kemendikbud. BIM itu saudara dari LPDP gitu, dari satu sumber yang sama, tapi metode penerimaan beasiswa yang sedikit berbeda," tambahnya.

Dari BIM itu, lanjut dia, dirinya mendapatkan LOA atau Letter Of Acceptance dari kampus-kampus yang tersebar di luar negeri.

Di antaranya yaitu Nanyang Technology University, University of New South Wales, University of British Columbia, Monash University, University of Western Australia, Curtin University, University of Manchester, dan Sussex University.

Ia menuturkan, Beasiswa Indonesia Maju itu diberikan kepada siswa yang pernah meraih prestasi perlombaan.

"BIM ini beasiswa yang diberikan kepada siswa yang berprestasi, pernah menang lomba atau kejuaraan di SMA," tuturnya.

"Itu nanti punya kesempatan daftar beasiswa ini kalo punya prestasi kejuaraan baik level provinsi, nasional, maupun internasional, kita bakal meningkatkan peluang kita mendapatkan beasiswa ini," imbuhnya.

Oleh karena itu, dirinya telah mengikuti beberapa perlombaan pada tingkat nasional.

Seperti olimpiade sains nasional bidang kebumian.

"Semasa SMA, di kelas 10 dan 11, saya aktif mengikuti kejuaraan olimpiade, Olimpiade Sains Nasional bidang kebumian, saya mengikutinya 2 kali, di tahun 2021 dan 2022," bebernya.

"Di 2 tahun itu saya menang medali perunggu di tahun 2021, dan medali perak di 2022," lanjutnya.