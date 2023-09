Viral Gegara Diterima di 8 Kampus Dunia, Pelajar Lampung Timur Buka Suara

Tribunlampung.co.id, Lampung Timur - Pelajar MAN IC Lampung Timur, Granata Van Ridho angkat bicara usai dirinya viral lantaran mendapat tawaran kuliah di banyak kampus luar negeri.

Sebelumnya diberitakan seorang pelajar Lampung Timur mendapat surat penerimaan atau Letter of Acceptance (LoA) dari sembilan kampus luar negeri.

Kabar pelajar Lampung Timur dapat tawaran kuliah di kampus dunia tersebut diumumkan oleh akun Instagram Indozone.id.

Tapi ternyata, ada konfirmasi lanjutan soal jumlah kampus yang memberikan penawaran.

"Sebenarnya itu bukan dapat tawaran 9 kampus luar negeri, tapi hanya 8 kampus luar negeri, jadi kelebihan 1," kata Granata, Selasa (12/9/2023).

Delapan kampus tersebut adalah Nanyang Technology University, University of New South Wales, University of British Columbia, Monash University, University of Western Australia, Curtin University, University of Manchester, dan Sussex University.

"Saya awalnya memang berminat untuk memilih Nanyang Technology University Singapura, tapi karena pihak dari Beasiswa Indonesia Maju (BIM) memilihkan untuk berkuliah di University of New South Wales jadi saya kuliah di sana (University of New South Wales Australia)," imbuh dia.

Ia mengungkapkan, dirinya bisa berkuliah di luar negeri itu berkat program Beasiswa Indonesia Maju.

"Awalnya saya bisa sampai ke luar negeri itu tidak lain dan tidak bukan itu karena beasiswa. Karena kita tahu sendiri kalo kuliah di luar negeri itu kan mahal, bahkan biaya kuliahnya bisa sampai milyaran, dan biaya hidupnya yang mahal," ujarnya.

"Beasiswa saya itu namannya Beasiswa Indonesia Maju (BIM) dari Kemendikbud. BIM itu saudara dari LPDP gitu, dari satu sumber yang sama, tapi metode penerimaan beasiswa yang sedikit berbeda," tambahnya.

( Tribunlampung.co.id / Muhammad Humam Ghiffary )