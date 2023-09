Polres Way Kanan Polda Lampung Ungkap Kronologi Penggelapan Motor Honda di Bandar Kasih

Ilustrasi penangkapan - Polres Way Kanan tangkap pria 31 tahun, pelaku penggelapan motor.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung mengungkap kronologi penggelapan motor Honda di Bandar Kasih oleh pria 31 tahun.

"Kronologi kejadian pada Selasa (18/7/2023) pukul 20.00 WIB di Kampung Bandar Kasih, Kecamatan Negeri Agung, Way Kanan, pelaku TB (31) datang ke rumah Supriyanto untuk meminjam motor Honda NF100TD tahun 2007 warna putih," urai Kapolres Way Kanan, Polda Lampung AKBP Pratomo Widodo melalui Kasat Reskrim AKP Andre Try Putra, Rabu (13/9/2023).

Pelaku beralasan untuk keperluan menarik motornya dikarenakan mogok.

Setelah dipinjamkan oleh korban, motor langsung dibawa oleh pelaku dengan mengatakan besok motor akan dikembalikan.

Sampai keesokan sore korban mencoba menghubungi pelaku dan pelaku mengatakan akan dipulangkan esoknya lagi.

Namun setelah ditunggu hari ketiga, Supriyanto mencoba menghubungi pelaku tetapi tidak bisa dihubungi, sampai dengan saat ini motor korban belum juga kembali.

Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian 1 motor dan melapor ke Polres Way Kanan guna diproses lebih lanjut.

Polres Way Kanan meringkus pelaku penggelapan motor di Bandar Lampung, pelaku beraksi di Kampung Bandar Kasih, Negeri Agung.

"Tersangka berdomisili di Kampung Gunung Sari, Kecamatan Gunung Labuhan, Way Kanan," jelasnya.

Kronologi penangkapan pada Senin (4/9/2023) pukul 17.30 WIB, Tekab 308 Sat Reskrim Polres Way Kanan mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa tersangka sedang berada di Bandar Lampung.

Tekab 308 Satreskrim Polres Way Kanan bersama Tekab 308 Polda Lampung menuju ke lokasi dan berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka tanpa disertai perlawanan.

Selanjutnya pelaku langsung dibawa ke Polres Way Kanan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dapat dikenai dengan Pasal 372 atau 378 KUHP dengan kurungan penjara maksimal empat tahun.

(Tribunlampung.co.id)