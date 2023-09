FEB Unila Gelar ICEBE Bahas Inovasi dan Teknologi Keuangan

FEB Unila selenggarakan the 6th International Conference of Economics, Business, and Entrepreneurship (ICEBE).

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lampung (Unila) menyelenggarakan the 6th International Conference of Economics, Business, and Entrepreneurship (ICEBE) Rabu hingga Kamis, 13-14 September 2023.

Acara bertajuk Echoing the Financial and Digital Transformation to Support Inclusive Economic Growth dan digelar di Hotel Radisson, Bandar Lampung.

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Unila Prof Rudy mengatakan, tema konferensi tersebut sangat sesuai dengan lanskap global saat ini.

Perpaduan antara keuangan dan teknologi digital mendorong perubahan luar biasa dalam dunia perdagangan, ekonomi, dan masyarakat.

“Sudah menjadi kewajiban kita sebagai cendekiawan dan pemimpin untuk dapat beradaptasi dan memanfaatkan gelombang transformatif ini guna menciptakan masa depan sejahtera,” ujar dia.

Dekan FEB Unila Prof Nairobi menjelaskan, adanya inovasi dan transformasi digital keuangan dapat dinikmati setiap sektor masyarakat.

Serta dapat mendorong kemitraan dan kerja sama internasional untuk meningkatkan potensi teknologi demi kemajuan bersama.

Ketua Panitia ICEBE Arif Darmawan dalam laporannya mengatakan, terdapat lebih dari 82 artikel telah dikirim peserta yang berasal dari berbagai negara di dunia.

Hasil dari konferensi ini, terutama semua artikel yang diterima dan dipresentasikan, akan dipublikasikan di European Digital Library Part of European Innovation and EBSCO and DOAJ/ProQuest.

“Artikel selanjutnya akan dipilih untuk dipublikasikan di jurnal internasional Scopus Q-3 dan jurnal nasional terakreditasi,” ujarnya.

ICEBE tahun ini menghadirkan pembicara utama dari negara Malaysia, Turki, Filipina, Rusia, dan Indonesia.

Membahas tentang inovasi keuangan, termasuk pemeriksaan perkembangan terkini dalam teknologi keuangan, blockchain, dan cryptocurrency, yang membentuk kembali praktik perbankan dan investasi tradisional.

Selain itu konferensi ini akan membahas dampak digitalisasi otomatisasi dan kecerdasan buatan dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Keynote speaker meliputi Kepala OJK Provinsi Lampung Bambang Hermanto, Professor in Financial Economics University of Technology Mara (UiTM) Malaysia ProfImbarine Bujang; Serkan Yuksel, Head of Department in Istanbul Financial Center, The Presidency of the Republic of Turkey.

Selanjutnya Dr Robin Michael Garcia selaku CEO of WR Advisory Group, Philippines, Dr George Varlamov selaku Associate Professor in International Finance Trade University of Management, Technologies, and Economics, St. Petersburg, Russia, serta Dr Ernie Hendrawaty selaku Associate Professor in Finance, Vice Dean of Academics Affairs, Faculty of Economics and Business, Universitas Lampung.

Usai sesi pemaparan materi keynote speaker, para peserta melanjutkan kegiatan pada pararel session dan mempresentasikan hasil riset yang telah dilakukan.

Diharapkan konferensi ini dapat menjadi ruang diskusi positif dalam menghasilkan ide dan inovasi yang berguna dalam ruang lingkup pekerjaan dan penelitian untuk menuju masa depan yang inklusif, unggul, dan sejahtera.

(Tribunlampung.co.id)