UIN RIL Teken MoU dengan Krirk University Thailand, Sepakat Tingkatkan Kerjasama

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) tandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan International Islamic College Bangkok, Krirk University.

Naskah MoU tersebut ditandatangani Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof Wan Jamaluddin dan President Krirk University Prof Krasae Chanawongse di Krirk University Bangkok, Thailand, Selasa (12/9/2023).

Kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan kerjasama internasional Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Didampingi dan disaksikan oleh Prof Mujiburrahman selaku President of Asian Islamic Universities Association (AIUA) dan Prof Jaran Maluleem selaku Dean of International Islamic College Bangkok, Krirk University.

Penandatanganan MoU ini dilakukan dalam kegiatan MoU Signing Ceremony pada rangkaian kegiatan AIUA AIQA Workshop.

Rektor menyampaikan, jalinan kerjasama ini menunjang salah satu pilar program utama UIN Raden Intan Lampung, yaitu internasionalisasi.

Selain penandatanganan, Rektor Prof Wan Jamaluddin juga turut menghadiri The 1st International Conference of International Islamic College Bangkok, Krirk University yang berlangsung 13-14 September 2023.

Konferensi internasional itu mengusung tema Rethinking the Economic, Social, and Cultural Integration of Islamic World in the Contemporary Era.

