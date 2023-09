49.556 KPM di Pesawaran Bakal Terima Bantuan Beras

Tribunlampung.co.id, Pesawaran - Sebanyak 49.556 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Pesawaran Lampung akan menerima bantuan beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Pemkab Pesawaran Lampung Hendra Sulistianto mengatakan, bantuan pangan ini berupa beras dengan berat 10 Kg yang akan dimulai disalurkan untuk KPM dari tiga bulan ke depan.

“Ya, akan disalurkan pada September, Oktober dan November,” ucap Hendra, Jumat (14/9/2023).

Hendra memaparkan, pihak baru saja mendatangi bulog untuk memastikan bahwa jumah 49.556 KPM tersebut untuk Kabupaten Pesawaran,

Dia mengatakan, bantuan beras ini merupakan langkah dari pemerintah dalam upaya penanganan dampak El-Nino.

“Apalagi kondisinya saat ini menyerang hampir seluruh wilayah di Indonesia,” jelasnya.

Tak hanya itu saja bantuan beras ini pun dilakukan untuk pengendalian inflasi tahun 2023.

Hendra menyebutkan, bantuan pertama akan disalurkan pada bulan September ini.

“Untuk tanggal pastinya masih belum diketahui,” ucapnya.

Namun, saat ini pihaknya masih akan mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan para camat yang ada di Bumi Andan Jejama.

Menurutnya, pendistribusian bantuan beras ini akan disalurkan secara langsung dari pihak Bulog langsung ke desa-desa yang ada di Pesawaran.

Ditambahkannya, penyaluran beras dari bulog tersebut berdasarkan data bantuan beras yang pihaknya terima dari pemerintah pusat.

“Memang ini merupakan data yang diberikan oleh pemerintah pusat, dan nantinya data itu akan diserahkan ke desa-desa yang ada,” terang dia.

Menurutnya, data itu sudah by name by adress, jadi pihak desa nantinya hanya menyesuaikan data yang ada.

Hal ini untuk memastikan agar bantuan beras tersebut telah diterima dan tepat sasaran dengan masyarakat yang tertera dalam data tersebut.

Namun, pihak desa juga diperbolehkan untuk mengganti penerima, apabila penerima itu sudah meninggal, kemudian perekonomiannya sudah baik.

“Data tersebut itu boleh digantikan dengan warga yang memang berhak menerima, dengan persyaratan yang telah ditentukan,” pungkasnya. (Tribunlampung.co.id/Oky Indra Jaya)