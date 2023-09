Pernyataan Abidzar Al Ghifari Tak Masalah Punya Pacar Penampilan Terbuka Disorot

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Pernyataan Abidzar Al Ghifari tentang kriteria wanita yang akan menjadi pasangannya menuai sorotan publil.

Beredar potongan video pernyataan Abidzar Al Ghifari yang tak masalah memiliki pacar dengan penampilan terbuka atau tidak berhijab.

Baca juga: Sutradara Film Dewasa Lokal Dulunya Tukang Urut dan Pemulung

Baca juga: Kedekatan Thariq Halilintar dengan Aaliyah Massaid Masih Berimbas ke Fuji

Pernyataan Abidzar Al Ghifari itu disorot lantaran dirinya sebagai anak seorang pemuka agama, mendiang Ustadz Jefri Al Buchori.

Anak kedua Umi Pipik ini mengungkapkan bahwa tak masalah jika pacarnya tidak mengenakan hijab.

“Aku gak punya tipe idaman, jujur, bahkan kadang orang sempat nanya ‘Yang hijaban gak?’ aku bilang gak juga, ‘Yang gak hijaban?’ gak juga,” ungkap Abidzar Al Ghifari, dilansir Jumat (15/9/2023).

Abidzar pun mengungkapkan alasannya tetap terima jika pacarnya tidak mengenakan hijab.

Adik Adiba Khanza ini menyebut tak ingin menilai seseorang dari cara berpakaian saja.

“Karena aku aku gak pernah mau lihat orang dari gimana cara dia berpakaian dan gimana pun, aku gak pernah mau judge sampai situ,” lanjut Abidzar.

Bahkan, Abidzar pun tidak masalah jika kelak jodohnya tidak mengenakan hijab.

“Bahkan, mau nanti ke depannya, jodohku juga orang yang non hijab, aku juga gak masalah gitu loh,” ucap Abidzar.

Meski begitu, Abidzar tetap menyadari dalam agama dirinya harus mencari pasangan yang baik secara agama.

Akan tetapi, Abidzar mengaku yang utama ingin mencari pasangan yang baik hatinya.

“Mungkin secara Al-Quran dan secara agama Tuhan dan Rasul juga menyarankan kita untuk mencari pasangan yang baik agamanya, tapi kalau aku mencari yang baik hatinya,” ungkapnya.

Menurut Abidzar, seseorang yang memiliki hati yang baik tentunya akan baik dengan seluruh hal yang diberikan oleh Tuhan.

“Karena at the end of the day yang dilihat itu hatinya, seberapa baik kita sama orang, seberapa baik sama semesta, sama alam,

sama semua yang dikasih sama Tuhan, kalau hatinya baik terhadap semuanya, Insya Allah,” jelasnya.

Potongan video pernyataan Abidzar ini pun beredar luas di media sosial dan memantik reaksi beragam dari warganet.

Namun, tak sedikit yang mengkritik pernyataan Abidzar yang hanya ingin melihat wanita dari baik hatinya bukan dari baik agamanya.

(Tribunlampung.co.id/Putri Salamah)