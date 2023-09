Pinkan Mambo Ditipu Michelle Ashley Gadungan, Sempat Menangis

Tribunlampung.co.id - Penyanyi Pinkan Mambo mengaku ditipu putrinya, Michelle Ashley gadungan.

Pinkan Mambo kena tipu Michelle Ashley gadungan lewat akun Instagramnya.

Baca juga: Ari Wibowo Sempat Khawatir Sebelum Jalani Sidang Putusan Cerai

Baca juga: TikTokers Lala Diduga Kena Santet, Sang Ayah Ungkap Faktanya

Pinkan Mambo saat itu sempat menangis-nangis saat ditipu Michelle Ashley gadungan.

Hal tersebut diungkap Pinkan, dikutip dari YouTube TRANS TV Official, Jumat (15/9/2023).

mengungkapkan hubungan terkininya dengan sang putri, Michelle Ashley.

Kepada Feni Rose, Pinkan Mambo membenarkan hingga kini belum berdamai dengan Michelle Ashley.

Meski demikian, Pinkan menyimpan kerinduan pada putri sulungnya itu.

"I miss her so much (aku sangat kangen dia)," ucap Pinkan.

Namun, di tengah kerinduannya yang tak bersambut, Pinkan malah ditipu Michelle gadungan yakni seorang oknum netizen yang menyamar sebagai putrinya.

"Jadi one day tuh ada netizen palsu gitu, ngaku-ngaku Michelle gitu. 'Mom I love you, how come you not looking for me, nggak nyari aku gitu-gitu," cerita Pinkan.

Mendapati itu, Pinkan langsung menangis mengira sosok itu benar-benar sang putri.

"Terus aku bilang, uh Michelle, aku lagi nangis gitu-gitu. Ternyata itu hoakz, ternyata itu bukan Michelle," tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Pinkan berharap mantan suaminya sekaligus ayah Michelle menandatangani surat pernyataan bahwa ia telah mengambil Michelle.

"Ya tolonglah, Papanya Michelle, kalo Papanya sudah ambil Michelle, tolonglah tanda tangani surat bahwa kamu sudah mengambil Michelle. Jadi tanggung jawabnya full in you," pinta ibu lima orang anak ini.