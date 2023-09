Rudapaksa Perempuan 17 Tahun hingga Hamil, Seorang Pria Diciduk Polres Way Kanan Polda Lampung

Ilustrasi asusila - Pelaku asusila di Way Kanan akhirnya dicokok polisi.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung, cokok seorang pria yang tega rudapaksa anak di bawah umur bahkan sampai korban hamil.

"Tersangka inisial ER (18), berdomisili di Kampung Campur Asri, Kecamatan Baradatu, Way Kanan," ungkap Kapolres Way Kanan AKBP Pratomo Widodo melalui Kasat Reskrim AKP Andre Try Putra, Jumat (15/9/2023).

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Way Kanan mencokok pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selanjutnya pelaku ER pelaku dibawa ke Polres Way Kanan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatannya, pelaku terancam dikenakan Pasal 81 Ayat (2) atau Pasal 82 Ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.

Kronologi kejadian pada Sabtu (26/8/2023) sekira pukul 19.30 WIB, ayah kandung korban mendapatkan cerita dari korban Dara (bukan nama sebenarnya) bahwa dirinya telat datang bulan.

Korban sembari menunjukkan hasil tespek (alat tes kehamilan) garis 2.

Dara yang berusia 17 tahun itu menceritakan bahwa pada Senin (24/4/2023) sekira pukul 14.00 WIB diajak ke rumah pelaku, sampai di rumah pelaku lalu korban disuruh masuk.

Setelah itu pelaku mengajak korban berbuat asusila alias dirudapaksa yang membuat korban mengalami trauma.

Ayah korban yang tak terima anaknya kini telah hamil 5 bulan lantas melaporkan kejadian tersebut ke Polres Way Kanan untuk ditindaklanjuti.

Tersangka ditangkap Senin (11/9/2023) pukul 14.00 WIB oleh Unit PPA Satreskrim Polres Way Kanan saat berada di salah satu rumah di Kampung Campur Asri.

"Pelaku ditangkap tanpa perlawanan," tandasnya.

(Tribunlampung.co.id)