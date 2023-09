9 Rating Drama Korea Terbaru September 2023, The Escape of the Seven Tayang Perdana

Ilustrasi, rating drama Korea terbaru The Escape of the Seven tinggi.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Berikut update rating drama Korea terbaru September 2023, ada drakor The Escape of the Seven.

The Escape of the Seven bergabung ke dalam daftar rating drama Korea terbaru di September 2023.

Episode perdana drama Korea terbaru untuk drakor The Escape of the Seven mencetak rating tinggi.

Berikut ini hasil rating selengkapnya yang dilansir dari Soompi, Sabtu (16/9/2023).

1. The Escape of the Seven

Drama Korea terbaru The Escape of the Save mengawali penayangan perdananya dengan mencetak rating tinggi, yakni 6 persen.

2. The Killing Vote

Rating episode terbaru The Killing Vote melonjak naik di 4,1 persen.

Sebelumnya mencetak 3,4 persen, angka tersebut lebih kecil dari episode sebelumnya yang stabil di 4,1 persen.

Rating The Killimg Vote sebelumnya menurun di 3,8 persen.

Sebelumnya, episode perdana The Killing Vote mencetak rating 4,1 persen.

The Killing Vote mengisahkan tentang pemungutan suara untuk membuat keputusan hukuman mati untuk para pelaku criminal.

3. The Kidnapping Day

Episode kedua The Kidnapping Day mencetak rating rendah dari sebelumnya yakni 1,5 persen.