Hari Jadi Polwan Ke-75, Polres Way Kanan Polda Lampung Gelar Syukuran 

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung, menggelar acara syukuran dalam rangka memperingati Hari Jadi Polisi Wanita (Polwan) Ke-75 tahun 2023 bertempat di koridor Polres Way Kanan. Sabtu (16/9/2023).

Acara syukuran yang digelar Polres Way Kanan, Polda Lampung itu mengusung tema Polri Presisi Untuk Negeri, Polwan Siap Mendukung Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju.

Dalam syukuran itu hadir Wakapolres Way Kanan Kompol Zainul Fachry, Ketua Bhayangkari Cabang Way Kanan Daerah Lampung Ade Pratomo Widodo, Pejabat Utama, Pengurus Cabang Bhayangkari Way Kanan Daerah Lampung, dan Polwan Polres Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Pratomo Widodo melalui Wakapolres Way Kanan Kompol Zainul Fachry memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada seluruh Polwan Polres Way Kanan atas seluruh dedikasinya dalam bertugas maupun prestasi individu Polwan Polres Way Kanan.

Semoga Polwan Polres Way Kanan semakin profesional dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta jayalah selalu Polisi Wanira Republik Indonesia.

Ketua Cabang Bhayangkari Polres Way Kanan Ade Pratomo Widodo menyampaikan bahwa Polwan menjadi salah satu elemen penting dalam mewujudkan transformasi institusi Polri yang presisi di tengah kompleksitas tantangan tugas saat ini.

Oleh sebab itu saya mengucapkan terimakasih atas seluruh dedikasinya dalam bertugas dan selamat hari jadi Polwan ke-75," ujar Ade.

Selanjutnya Senior Polwan Polres Way Kanan AKP Lisa Lesmana, menyampaikan bahwa Polwan telah banyak mengukir prestasi di Institusi Kepolisian.

Bahkan didunia internasional pun telah membuktikan prestasinya dan masih banyak lagi prestasi - prestasi lainnya yang telah di ukir oleh Polwan.

AKP Lisa Lesmana berharap kepada seluruh Polwan Polres Way Kanan kedepannya terus berkarya, sebagai pengayom, pelindung masyarakat dan terus meningkatkan prestasi serta komitmennya dalam pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan.

