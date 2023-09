10 Rating Drama Korea Terbaru September 2023, Drakor Live Your Own Life Jadi Favorit

Ilustrasi poster drakor terbaru. drama Live Your Own Life menjadi teratas, rating drama Korea terbaru pada September 2023.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada Live Your Own Life dalam update rating drama Korea terbaru pada periode September 2023.

Pada hasil terbarunya, drakor pendatang baru Live Your Own Life tampil maksimal di episode perdana.

Bahkan, serial tersebut berhasil menduduki peringkat puncak di hasil rating terbaru.

Drakor The Escape of The Seven juga mengalami kenaikan rating di episode kedua.

Begitu pula dengan drama Arthdal Chronicles 2.

Sementara drama Behind Your Touch tampil stabil di episode terbaru.

Berikut hasil rating drama Korea terbaru September 2023 yang dilansir dari Soompi.com, Minggu (17/9/2023).

1. Live Your Own Life

Tampil perdana, drama Live Your Own Life sudah menjadi favorit para pencinta drama.

Pasalnya. serial ini tampil maksimal di episode pertamanya.

Berdasarkan data kantor riset Nielsen Korea, drama ini berhasil mencetak rating 16,5 persen.

Rating tersebut pun membuat serial ini menjadi tayangan yang paling banyak ditonton pada Sabtu malam.

Adapun Live Your Own Life bercerita tentang seorang anak yang harus bekerja keras membantu menghidupi keluarga setelah ditinggal sang ayah sedari kecil.

Drama ini dibintangi oleh Uee After School dan Ha Joon.