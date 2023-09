Tangisan Anak Tetangga Bongkar Kelakuan Asusila Pria 57 Tahun di Lampung Tengah

Tribunlampung.co.id, Lampung Tengah - Seorang pria di Lampung Tengah terbongkar melakukan tindak asusila kepada anak tetangganya.

Terbongkarnya kelakuan asusila pria 57 tahun di Lampung Tengah itu setelah sang anak tetangga pulang dengan berderai air mata.

Tangisan anak tersebut membuat ayahnya curiga hingga terungkaplah perbuatan asusila pria tetangga di Lampung Tengah.

Lantas ayah korban melapor polisi sehingga pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan meringkuk di sel tahanan.

Pelaku berinisial Kar (57) warga Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah melakukan aksi asusila kepada bocah 9 tahun yang merupakan anak tetangganya sendiri.

"Modus pelaku mengajak korban jalan-jalan dan mengajak korban belajar naik motor," kata Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata saat dikonfirmasi, Minggu (17/9/2023).

Yofi menuturkan kejadian pada Jumat, 8 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB.

Korban saat itu dibujuk untuk ikut jalan-jalan dan akan diajari mengendarai motor.

Saat belajar mengendarai motor itu lah pelaku melancarkan aksi asusila kepada korban.

Korban kaget mencoba melawan, namun pelaku malah mengancam.

"Karena korban takut, sepanjang perjalanan pulang korban menerima perbuatan asusila dari pelaku," ujarnya.

Kejadian itu membuat korban syok dan ketika sampai di rumah, korban berlari sambil menangis.

Sang ayah kaget melihat anaknya menangis setelah pergi bersama tetangganya.

Lalu kepada bapak dan ibunya, korban menceritakan perbuatan bejat yang dilakukan oleh tetangga berinisial Kar.

Sang ayah yang tak terima langsung melaporkan kejadian ke mapolsek Kalirejo, Lampung Tengah.

Laporan Polisi Nomor : LP/B/33 /IX/2023/SPKT/POLSEK KALIREJO /POLRES LAMPUNG TENGAH/POLDA LAMPUNG TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023.

"Menerima laporan tersebut, pada pukul 15.30 WIB Kanit Reskrim Polsek Kalirejo langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku," ujarnya.

Pelaku dijeratĀ pasal 82 ayat (2) UU No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. (Tribunlampung.co.id/Fajar Ihwani Sidiq)