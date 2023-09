5 Drama Korea Terbaru Uee, Pemain Drakor Live Your Own Life Rating Tertinggi

Ilustrasi poster drakor. Ini deretan drama Korea terbaru dibintangi Uee, pemeran drakor Live Your Own Life dengan rating tertinggi.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ini deretan drama Korea terbaru dibintangi Uee, pemeran drakor Live Your Own Life dengan rating tertinggi.

1. Ghost Doctor (2022)

Drama yang dibintangi Rain dan Kim Bum ini mendapatkan rating 8,0 persen.

Drama ini mengisahkan tentang Lee Hyo-Sim (Uee) masih kecil, ayahnya meninggalkan keluarga mereka, termasuk ibu dan dua saudara kandungnya. Setelah lulus SMA, Lee Hyo-Sim mendapat pekerjaan sebagai pelatih kebugaran dan mulai menghidupi keluarganya. Sementara itu, Lee Hyo-Sim terlibat dengan Kang Tae-Ho (Ha-Joon). Dia adalah direktur di departemen perencanaan sebuah perusahaan besar. Dia cerdas, percaya diri, dan pria tampan.

2. My Only One (2018)

My Only One berakhir dengan rating tinggi yaitu sebesar 22,8 persen.

Drama ini mengisahkan tentang Kim Do-Ran (Uee) memiliki kepribadian yang cerah dan positif, meskipun dia berada dalam situasi sulit secara finansial. Dia belajar untuk ujian menjadi pejabat publik. Suatu hari, ayah kandungnya Kang Soo-Il (Choi Soo-Jong) muncul di hadapannya. Dia belum melihatnya selama 28 tahun. Kehidupan Kim Do-Ran segera menjadi kacau.

3. My Contracted Husband, Mr. Oh (2018)

My Husband Oh menduduki rating 13 persen dan menjadi drakor dengan rating tertinggi.

Pada drakor ini memiliki sinopsis tentang Han Seung-Joo (Uee) adalah seorang wanita lajang berusia pertengahan 30-an dan dia bekerja sebagai PD di sebuah stasiun penyiaran. Han Seung-Joo menikahi Oh Jak-Doo (Kim Kang-Woo) yang tinggal di gunung. Pernikahan mereka tidak didasari cinta, namun hubungan mereka berkembang secara romantis.

4. Marriage Contract (2016)

Drama ini berhasil menduduki rating 17.2 persen.