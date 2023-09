Modus Anak Anjing Ditabrak, Pria di Way Kanan Peras Sopir Truk

Ilustrasi. Polres Way Kanan mengamankan pelaku pemerasan sopir.

Tribunlampung.co.id, Lampung Utara - Tekab 308 Satreskrim Polres Way Kanan berhasil mengamankan satu pelaku pemerasan sopir.

Pelaku yakni ADP (30), warga Kampung Banjarmasin, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan.

ADP diduga memeras sopir truk di dua lokasi.

Kasat Reskrim Polres Way Kanan AKP Andre Try Putra mengatakan, pelaku diduga memeras sopir truk di depan Rumah Makan Komsai, Kampung Gunung Labuhan, Kecamatan Gunung Labuhan dan di Kampung Banjarmasin, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Senin (11/9/2023) pukul 05.30 WIB.

"Tekab 308 berhasil meringkus seorang laki-laki yang diduga melakukan pemerasan kepada seorang sopir truk di depan Rumah Makan Komsai, Kampung Gunung Labuhan, Kecamatan Gunung Labuhan dan Kampung Banjarmasin, Kecamatan Baradatu," ujarnya, Senin (18/9/2023).

Ia mengungkapkan, ADP merupakan residivis tindak pidana curas dan pemerasan di tahun 2018.

Pelaku melancarkan aksinya pertamanya pada Senin (4/9/2023) pukul 01.00 WIB.

Sasarannya adalah sopir asal Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur.

"Pada saat itu korban sedang membawa mobil jenis angkutan bermuatan lemari dari Bandar Lampung menuju Bahuga," ungkapnya.

Setibanya di depan Rumah Makan Komsai, korban diberhentikan oleh pelaku.

"Lalu korban turun dari mobil dan mengajak pelaku duduk di rumah makan tersebut," tuturnya.

Setelah itu, pelaku menunjukkan senjata tajam berbentuk golok dan senpi.

Ia menuduh korban telah menabrak anak anjingnya di Bukit Kemuning, Lampung Utara.

"Secara paksa, lalu pelaku langsung menggeledah korban dan mengambil dompet yang berisikan uang sebesar Rp 1,2 juta," terangnya.