Nathalie Holscher Sedih Harus Jauh dari Pacar Barunya

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Nathalie Holscher sedih harus jalani hubungan jarak jauh dengan pacarnya, Yogi Ilham,

Pasalnya, pacar janda Sule itu harus pulang kampung ke Pekanbaru, Riau.

Rasa sedih Nathalie Holscher ditinggal pacar terungkap dalam unggahan terbarunya.

Hubungan asmara Nathalie Holscher sejak bercerai dari Sule kerap menjadi perbincangan hangat publik.

Kini ia dikabarkan telah memiliki pacar baru, seorang seleb TikTok asal Pekanbaru bernama Yogi Ilham.

Gaya berpacaran mereka pun kerap mendapatkan sorotan netizen lantaran terlalu mesra.

Terbaru, Nathalie Holscher sedih karena harus ditinggal kekasihnya, Yogi Ilham pulang kampung.

Dengan suara pelan, mantan istri Sule ini pun mengaku akan mengantar pacarnya tersebut menuju bandara.

"Ini aku mau nganterin," ujar Nathalie Holscher di YouTubenya, dikutip Senin (18/9/2023).

Meski masih di rumah, Yogi pun lantas berpamitan pada ibu satu anak tersebut.

Kendati begitu, ia pun langsung kena semprot Nathalie Holscher.

"See you," kata Yogi berpamitan.

"Apaan see you, see you," ujar Nathalie Holscher marah.

Yogi melanjutkan bahwa mereka hanya akan menjalani hubungan jarak jauh (LDR) selama kurang lebih 1,5 bulan.