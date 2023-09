Polres Way Kanan Polda Lampung Ciduk Pelaku Pemerasan Sopir Truk, Beraksi di Dua TKP

Salah satu pelaku pemerasan sopir truk di Way Kanan akhirnya dicokokm polisi.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Tekab 308 Presisi Satreskrim Polres Way Kanan ciduk seorang pelaku pemerasan sopir truk di wilayah hukumnya.

"Pelaku berinisial ADP, berdomisili di Kampung Banjar Masin, Kecamatan Baradatu, Way Kanan," beber Kapolres Way Kanan AKBP Pratomo Widodo melalui Kasatreskrim AKP Andre Try Putra, Senin (18/9/2023).

Kronologi penangkapan, jajaran Polres Way Kanan mendapatkan Informasi bahwa pelaku sedang berada di Kecamatan Baradat, Senin (11/9/2023) sekira pukul 19.20 WIB.

Atas informasi tersebut petugas langsung bergerak menuju ke lokasi dan pada saat sampai di lokasi pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan.

"ADP telah dibawa menuju Polres Polres Way Kanan untuk penyidikan lebih lanjut," kata AKP Andre.

Pelaku akan dijerat Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan dan Ancaman dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pelaku berinisial ADP ini merupakan residivis tindak pidana curas dan pemerasan di tahun 2018.

Pelaku beraksi di depan rumah makan Komsai Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan dan Kampung Banjar Masin Kecamatan.

Pemerasan terjadi pada Senin (4/9/2023) sekira pukul 01.00 WIB korban Abdul, warga Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur.

Korban sedang membawa mobil jenis angkutan bermuatan lemari dari Bandar Lampung menuju Bahuga, Way Kanan.

Sampai di depan rumah makan Komsai diberhentikan oleh pelaku, lalu korban turun dari mobil dan mengajak pelaku duduk di rumah makan tersebut.

Setelah itu pelaku menunjukkan senjata tajam berbentuk golok dan senpi lalu melakukan pemerasan terhadap korban.

Pelaku beralasan saat korban di Bukit Kemuning telah menabrak anak anjingnya yang lepas sehingga pelaku mengejarnya sampai disini.

Secara paksa lalu pelaku langsung menggeledah korban dan mengambil dompet yang berisikan uang sebesar Rp 1,2 juta.