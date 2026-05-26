Pemkot Bandar Lampung Beri Masyarakat 161 Hewan untuk Kurban Idul Adha 2026

WALI KOTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung memberi masyarakat sebanyak 161 hewan untuk Kurban Idul Adha tahun 2026 ini. Wali Kota Eva Dwiana merinci hewan yang digulirkan terdiri dari 62 ekor sapi dan 99 ekor kambing.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pemerintah Kota ( Pemkot) Bandar Lampung memberi masyarakat 161 hewan sebagai Kurban Idul Adha tahun 2026.

Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana merinci hewan kurban yang disalurkan terdiri dari 62 ekor sapi dan 99 ekor kambing.

Tak hanya hewan kurban dari Pemkot, Eva Dwiana juga menyalurkan sapi kurban bantuan dari Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat Bandar Lampung.

Sapi kurban dari presiden ini diserahkan kepada Masjid Al Mada di kawasan Pondok Pesantren Madarijul 'Ulum di Jalan WA Rahman, Gang Simpang Makmur Cibah Pulomas Batuputuk, Kecamatan Teluk Betung Barat, Selasa (26/5/2026).

Pengurus Pesantren Madarijul Ulum, Ihya Ulumuddin, menyampaikan rasa syukur atas bantuan sapi kurban dari Presiden RI.

Baca juga: Wali Kota Bandar Lampung Kaget saat Serahkan Sapi Kurban Presiden, Besar dan Berotot

"Atas nama pemerintah, masyarakat, dan pengurus pondok pesantren, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden atas bantuan sapi kurban ini," ujar Eva Dwiana, seusai menyerahkan sapi kurban presiden.

Ia juga mendoakan agar Presiden RI selalu diberikan kesehatan serta seluruh program pemerintah dapat berjalan dengan lancar.

Menurutnya, bantuan sapi kurban tersebut diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar pondok pesantren dan tersalurkan dengan baik kepada warga yang membutuhkan.

Selain itu, Eva Dwiana mengungkapkan pelaksanaan salat Idul Adha di Kota Bandar Lampung akan dipusatkan di Masjid Al-Furqon.

Keputusan itu diambil sebagai langkah antisipasi apabila terjadi hujan saat pelaksanaan salat Id berlangsung.

"Salat Id nanti dipusatkan di Masjid Al-Furqon untuk mengantisipasi cuaca hujan," katanya.

Menjelang Hari Raya Idul Adha, Eva Dwiana juga menyampaikan doa bagi para jemaah haji asal Indonesia yang tengah menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Ia berharap seluruh jemaah diberikan kelancaran dan kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah haji hingga kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur dan mabruroh.

Tak hanya itu, Eva Dwiana turut berharap Kota Bandar Lampung senantiasa diberikan keberkahan dan rezeki yang melimpah.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )