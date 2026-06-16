Wali Kota Eva Pimpin Upacara dan Tabur Bunga HUT ke-344 Kota Bandar Lampung

HUT - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menyiapkan sejumlah agenda penting dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-344 Kota Bandar Lampung, Rabu (17/6/2026). Acara yang dilaksanakan tabur bunga hingga paripurna.

Ringkasan Berita: Pemerintah Kota Bandar Lampung menyiapkan rangkaian agenda HUT ke-344.

Kegiatan meliputi upacara bendera, ziarah makam, hingga rapat paripurna.

Acara bertujuan memperkuat sinergi pemerintah dan masyarakat setempat.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menyiapkan sejumlah agenda penting dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-344 Kota Bandar Lampung, Rabu (17/6/2026).

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Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sekretariat Kota Bandar Lampung, Wilson Faisol mengatakan dalam rangka memperingati HUT Kota Bandar Lampung ke-344, Pemkot Bandar Lampung menggelar upacara tabur bunga di makam Pahlawan hingga Paripurna.

"Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara bendera yang dipimpin Wali Kota Bandar Lampung di halaman Kantor Pemkot Bandar Lampung pada pukul 07.00 WIB," ujarnya, Selasa (16/6/2026).

Upacara tersebut menjadi puncak seremoni peringatan hari jadi Kota Tapis Berseri yang tahun ini memasuki usia ke-344 tahun.

"Usai upacara, Wali Kota bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pejabat di lingkungan Pemkot Bandar Lampung dijadwalkan melaksanakan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kedaton pada pukul 09.00 WIB," ujarnya.

Kegiatan ini sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjasa bagi bangsa dan daerah.

Selanjutnya, pada pukul 09.30 WIB, Wali Kota Bandar Lampung menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Bandar Lampung dalam rangka peringatan HUT ke-344 Kota Bandar Lampung.

Rapat paripurna tersebut menjadi momentum refleksi perjalanan pembangunan Kota Bandar Lampung sekaligus penyampaian capaian dan arah pembangunan daerah ke depan.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Pemkot Bandar Lampung berharap semangat HUT ke-344 dapat semakin memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Kota Bandar Lampung yang maju, modern, dan sejahtera.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )