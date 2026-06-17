HUT ke-344 Bandar Lampung: Eva Dwiana Fokus Pembangunan Infrastruktur Spektakuler

UPACARA HUT - Mengenakan kebaya merah muda dengan kombinasi aksen emas, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana menjadi pembina upacara bendera dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-344 Bandar Lampung, Rabu (17/6/2026).

Ringkasan Berita: Wali Kota Eva Dwiana memimpin upacara HUT ke-344 Kota Bandar Lampung.

Pemerintah Kota Bandar Lampung mengusung tema Bandar Lampung Bersinar untuk Indonesia Emas.

Pembangunan infrastruktur seperti drainase dan jalan tetap menjadi fokus utama pemerintah.

Eva Dwiana memberikan sinyal adanya proyek pembangunan baru yang spektakuler di masa depan.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengenakan kebaya merah muda dengan kombinasi aksen emas menjadi pembina upacara bendera dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-344 Bandar Lampung.

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Upacara HUT Kota Bandar Lampung ke-344 tersebut digelar di Halaman Kantor Pemerintahan Kota Bandar Lampung, Rabu (17/6/2026).

Dalam upacara yang berlangsung khidmat tersebut, Eva Dwiana bertindak sebagai inspektur upacara dan menyampaikan sejumlah capaian pembangunan serta arah pembangunan Kota Bandar Lampung ke depan.

Dalam sambutannya, Eva mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan HUT ke-344 Kota Bandar Lampung sebagai momentum memperkuat semangat kebersamaan dan melanjutkan pembangunan daerah.

Menurutnya, selama 344 tahun perjalanan sejarah, Bandar Lampung telah berkembang menjadi gerbang Pulau Sumatera yang strategis sekaligus pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, dan kebudayaan di Provinsi Lampung.

"Perjalanan panjang ini adalah hasil kerja keras, perjuangan, dan pengabdian para pendahulu serta seluruh elemen masyarakat yang telah meletakkan pondasi pembangunan kota," kata Eva.

Pada peringatan tahun ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung mengusung tema "Dengan Semangat Bandar Lampung Bersinar, Kita Wujudkan Indonesia Emas."

Eva menjelaskan, tema tersebut mengandung makna bahwa Bandar Lampung harus terus menjadi kota yang berdaya saing, edukatif, ramah lingkungan, sejahtera, inovatif, nyaman, aman, dan religius.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, meningkatkan produktivitas, serta menanamkan nilai integritas dan cinta tanah air kepada generasi muda sebagai bagian dari upaya menyongsong Indonesia Emas 2045.

Selain itu, Eva menegaskan pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus utama pemerintah kota. Sejumlah program penanganan drainase, sungai, trotoar hingga perbaikan jalan terus dikerjakan secara bertahap.

"Kita teruskan, terutama masalah drainase dan sungai-sungai. Ini sangat kita kerjakan semuanya. Lalu, sebentar lagi drainase sama trotoar juga akan kita selesaikan. Selain itu, jalan-jalan sudah seperti biasa, juga telah kita lakukan," ujarnya.

Tak hanya itu, Eva juga memberi sinyal akan adanya sejumlah proyek pembangunan baru yang disebutnya akan menjadi sesuatu yang spektakuler bagi Kota Bandar Lampung.

"Dan juga yang spektakuler, ada beberapa yang spektakuler yang ada di Bandar Lampung, mohon doanya. Mudah-mudahan Kota Bandar Lampung bisa melaksanakan apa yang kita harapkan untuk pembangunan dan juga Bandar Lampung gembira," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Eva turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat, jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, dunia usaha, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan Kota Bandar Lampung.

Secara khusus, ia juga mengucapkan terima kasih kepada Rahmat Mirzani Djausal, Forkopimda Provinsi Lampung, serta Forkopimda Kota Bandar Lampung yang selama ini dinilai solid mendukung berbagai program pembangunan.

Mengakhiri sambutannya, Eva mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan HUT ke-344 Kota Bandar Lampung sebagai momentum untuk meningkatkan semangat pengabdian dan kecintaan terhadap daerah.

"Dirgahayu Kota Bandar Lampung ke-344. Bandar Lampung Bersinar, maju kotanya, sejahtera masyarakatnya, gemilang masa depannya," pungkasnya.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )