HUT ke-344 Bandar Lampung, DPRD Dorong Kemajuan Pendidikan dan Ekonomi

SAMPAIKAN HARAPAN - Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Bernas Yuniarta menyampaikan harapannya di momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-344 Kota Bandar Lampung, agar kota ini terus berkembang dan semakin maju di berbagai sektor, khususnya pendidikan dan ekonomi.

Ringkasan Berita: Ketua DPRD Bandar Lampung Bernas Yuniarta menghadiri upacara HUT ke-344 Kota Bandar Lampung.

Bernas berharap pembangunan kota semakin merata terutama pada sektor pendidikan dan ekonomi.

Pemerintah Kota Bandar Lampung mengusung tema Bandar Lampung Bersinar untuk mewujudkan Indonesia Emas.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Bernas Yuniarta menyampaikan harapannya di momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-344 Kota Tapis Berseri.

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Dia berharap agar kota ini terus berkembang dan semakin maju di berbagai sektor, khususnya pendidikan dan ekonomi.

Hal itu dikatakan Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Bernas Yuniarta saat diwawancarai seusai menghadiri upacara HUT ke-344 Kota Bandar Lampung, Rabu (17/6/2026) di Halaman Kantor Pemerintahan Kota Bandar Lampung.

Dalam upacara tersebut Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Upacara tersebut juga dihadiri oleh Forkopimda di antaranya Kapolresta Bandar Lampung Kombes Polisi Alfret Jacob Tilukay, Kepala Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Komandan Kodim (Dandim) 0410/Kota Bandar Lampung, Kolonel Arm Roni Hermawan, dan Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

Dalam HUT ke-344 kota Bandar Lampung tahun ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan tema Bandar Lampung Bersinar.

Secara lengkap, tema besar yang diusung tahun ini, Dengan Semangat Bandar Lampung Bersinar, Kita Wujudkan Indonesia Emas.

Menurut Bernas, pembangunan Kota Bandar Lampung tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan serta penguatan ekonomi masyarakat.

Ia berharap ke depan pembangunan di Kota Bandar Lampung dapat semakin merata sehingga mampu mendorong kesejahteraan masyarakat dan menjadikan daerah ini semakin berjaya.

"Harapan kita Bandar Lampung terus berkembang. Pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya bisa semakin besar dan semakin baik. Ke depan Bandar Lampung semakin berjaya," ujar Bernas.

Dalam bidang pendidikan, Bernas menilai perlu adanya penambahan fasilitas dan satuan pendidikan guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

Selain itu, ia juga berharap akses pendidikan bagi pelajar dapat semakin luas melalui penambahan kuota penerimaan sekolah.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan seluruh anak di Kota Bandar Lampung memperoleh kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan yang layak.

Sementara di sektor ekonomi, Bernas berharap pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat seiring dengan berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah.

Dengan ekonomi yang kuat, kata dia, kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat dan peluang usaha maupun lapangan pekerjaan dapat terus bertambah.

Pada peringatan HUT ke-344 Kota Bandar Lampung ini, Bernas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung pembangunan daerah agar Kota Bandar Lampung semakin maju, berdaya saing, dan menjadi kota yang nyaman bagi seluruh warganya.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )