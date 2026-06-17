Momen Khidmat Eva Dwiana Tabur Bunga di Makam Pahlawan Bandar Lampung

TABUR BUNGA - Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana terlihat menabur bunga ke beberapa makam, yang ada di Makam Pahlawan. Hal itu sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-344 Kota Bandar Lampung, Rabu (17/6/2026).

Ringkasan Berita: Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana melakukan ziarah dan tabur bunga di Makam Pahlawan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-344 Kota Bandar Lampung

Eva Dwiana mengajak generasi muda meneladani semangat perjuangan pahlawan melalui pembangunan daerah.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana memakai kebaya merah muda melakukan ziarah dan tabur bunga di Makam Pahlawan, Rabu (17/6/2026).

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Ziarah ke Makam Pahlawan tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-344 Kota Bandar Lampung.

Setelah melaksanakan Upacara HUT di halaman Pemkot Bandar Lampung, Eva Dwiana melanjutkan kegiatan dengan berziarah ke Makam Pahlawan.

Suasana khidmat mewarnai kegiatan yang diikuti jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda, serta sejumlah peserta upacara.

Ziarah dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang dan mengabdikan diri bagi bangsa serta kemajuan Kota Bandar Lampung.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dan mengikuti kegiatan ziarah secara lengkap.

Menurutnya, momen mengenang jasa para pahlawan menjadi pengingat bagi generasi saat ini untuk melanjutkan semangat perjuangan melalui pembangunan daerah.

Ia berharap nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para pahlawan dapat menjadi motivasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bersama-sama membangun Kota Bandar Lampung menjadi kota metropolitan yang maju dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

"Ayo, para pahlawan ini adalah orang-orang yang telah memberikan yang terbaik untuk kita. Mereka berjuang untuk negara dan bangsa, khususnya Kota Bandar Lampung," kata Eva Dwiana.

Ia juga mengajak generasi muda untuk mendoakan para pahlawan yang telah gugur serta meneruskan perjuangan mereka dengan mengisi pembangunan dan memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

"Mari sama-sama kita doakan agar para pahlawan diterima di sisi Allah SWT. Kemudian kita melanjutkan perjuangan mereka dengan mengisi pembangunan dan melakukan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai," ujarnya.

Kegiatan ziarah dan tabur bunga ini menjadi salah satu agenda dalam rangkaian HUT ke-344 Kota Bandar Lampung yang bertujuan menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus mengenang jasa para pendahulu yang telah berkontribusi bagi perkembangan daerah.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )