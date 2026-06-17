HUT ke-344 Bandar Lampung, Kapolresta Ajak Masyarakat Teladani Semangat Pahlawan

TABUR BUNGA - Kapolresta Bandar Lampung Alfret Jacob Tilukay mengikuti kegiatan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan. Hal itu sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-344 Kota Bandar Lampung, Rabu (17/6/2026).

Ringkasan Berita: Kapolresta Bandar Lampung mengikuti kegiatan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Kota Bandar Lampung ke-344.

Wali Kota Eva Dwiana dan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal turut menghadiri rangkaian acara.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung- Kapolresta Bandar Lampung Alfret Jacob Tilukay mengikuti kegiatan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan

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Hal itu sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bandar Lampung ke-344, Rabu (17/6/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan yang telah berjuang dan mengorbankan jiwa serta raganya demi bangsa dan negara.

Usai mengikuti prosesi tabur bunga, Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay mengatakan momentum mengenang jasa para pahlawan harus menjadi pengingat bagi generasi saat ini untuk melanjutkan perjuangan melalui pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat.

"Seperti yang disampaikan oleh Ibu Wali Kota, sebagai generasi muda kita harus terus mengingat apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu dan para pahlawan kita. Pengorbanan mereka menjadi semangat dan motivasi bagi kita untuk terus membangun Bandar Lampung ke arah yang lebih baik," kata Alfret.

Menurutnya, perjuangan para pahlawan tidak boleh hanya dikenang melalui kegiatan seremonial semata, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk kerja nyata, pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga persatuan dan keamanan di Kota Bandar Lampung.

Ia berharap semangat kepahlawanan yang diwariskan para pendahulu dapat menjadi energi positif bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memajukan Kota Bandar Lampung.

"Melalui momentum HUT ke-344 Kota Bandar Lampung ini, kami berharap nilai-nilai perjuangan, pengorbanan, persatuan, dan cinta tanah air yang telah diteladankan para pahlawan dapat terus hidup di tengah masyarakat. Semangat tersebut harus menjadi landasan bagi kita semua untuk bekerja lebih baik, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjaga situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif, serta mendukung berbagai program pembangunan daerah," ujarnya.

Kapolresta juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan jasa para pahlawan sebagai inspirasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa depan.

"Dengan kebersamaan antara pemerintah, TNI-Polri, dan seluruh masyarakat, kami optimistis Bandar Lampung dapat terus berkembang menjadi kota yang maju, aman, nyaman, dan sejahtera. Mari kita jadikan pengorbanan para pahlawan sebagai penyemangat untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah yang kita cintai ini, sehingga Bandar Lampung semakin bersinar dan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya," pungkasnya.

Sebelumnya dalam rangkaian HUT kota Bandar Lampung ke-344, Pemerintah Kota Bandar Lampung menggelar upacara, di Halaman Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana bertindak sebagai inspektur upacara. Lalu, acara dilanjutkan dengan acara tabur bunga di makam pahlawan.

Kemudian, acara dilanjutkan dengan sidang paripurna HUT kota Bandar Lampung ke-344, di Kantor DPRD Kota Bandar Lampung yang dihadiri juga Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )