HUT ke-344 Bandar Lampung, Eva Dwiana Paparkan 5 Fokus Utama Pembangunan Kota

EVA DWIANA - Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam mempercepat pembangunan Kota Tapis Berseri, Rabu (17/6/2026) dalam Paripurna DPRD Bandar Lampung.

Ringkasan Berita: Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengajak masyarakat memperkuat kolaborasi pada HUT ke-344 kota tersebut.

Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan lima fokus utama pembangunan termasuk infrastruktur berkelanjutan dan transformasi digital.

Acara peringatan melibatkan Rapat Paripurna Istimewa DPRD dan dihadiri oleh Gubernur Lampung serta tokoh daerah.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam mempercepat pembangunan Kota Bandar Lampung.

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Hal tersebut disampaikan Eva Dwiana saat memberikan sambutan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Bandar Lampung dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-344 Kota Bandar Lampung, Selasa (17/6/2026).

Dalam sambutannya, Eva Dwiana menyampaikan rasa syukur atas perjalanan panjang Kota Bandar Lampung yang telah memasuki usia 344 tahun.

Menurutnya, berbagai capaian pembangunan yang diraih hingga saat ini merupakan hasil kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan seluruh masyarakat yang memiliki tujuan yang sama, yakni mewujudkan Bandar Lampung yang semakin maju dan sejahtera.

"Perjalanan Kota Bandar Lampung selama 344 tahun merupakan bukti nyata bahwa kemajuan sebuah kota tidak hanya dibangun oleh waktu, tetapi juga oleh semangat, kerja keras, dan pengabdian seluruh elemen masyarakat," ujarnya.

Eva mengatakan tantangan pembangunan perkotaan ke depan akan semakin kompleks, mulai dari transformasi ekonomi, perkembangan teknologi digital, perubahan iklim, peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketahanan pangan, penyediaan lapangan kerja hingga peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.

Karena itu, momentum HUT ke-344 Kota Bandar Lampung harus menjadi penguat komitmen seluruh pihak untuk terus berinovasi dan mempercepat pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sebagai gerbang Pulau Sumatera, Bandar Lampung dinilai memiliki posisi strategis yang perlu terus dioptimalkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata, dan investasi.

Pemerintah Kota Bandar Lampung, lanjut Eva, berkomitmen menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta penguatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Dalam kesempatan tersebut, Eva Dwiana juga memaparkan lima fokus utama pembangunan Kota Bandar Lampung ke depan.

Pertama, penguatan infrastruktur perkotaan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas jalan, pembangunan drainase, pengendalian banjir, penyediaan ruang publik, serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung mobilitas masyarakat.

Kedua, penguatan ekonomi daerah dan daya saing kota melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan investasi, serta penguatan sektor perdagangan dan jasa.

Ketiga, pengembangan sumber daya manusia yang unggul melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pelatihan vokasi, dan penguatan kapasitas generasi muda.

Keempat, pembangunan kota yang hijau, tangguh, dan berketahanan iklim melalui peningkatan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam, pengurangan emisi karbon, serta penguatan mitigasi bencana.

Kelima, transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan efisiensi birokrasi.