Kalianda Nirwana Resort

Yuk Liburan Keluarga ke Bagus Beach Walk, Kenalkan Anak Ekosistem Mangrove

Bagus Beach Walk jadi salah satu destinasi wisata keluarga di Lampung Selatan untuk mengenalkan anak tentang ekosistem mangrove.

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Penulis: sulis setia markhamah | Editor: Endra Zulkarnain
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Dokumentasi
EKOSISTEM MANGROVE - Bagus Beach Walk jadi salah satu destinasi wisata keluarga di Lampung Selatan untuk mengenalkan anak tentang ekosistem mangrove. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Lampung Selatan- Hamparan pantai luas dengan suasana mendukung juga beragam spot dan wahana menarik menjadikan Bagus Beach Walk salah satu destinasi wisata yang cocok untuk dikunjungi bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas.

Harga tiket masuk yang terjangkau memberikan kenyamanan tersendiri bagi pengunjung untuk dapat menikmati keindahan pantai sekaligus berbagai aktivitas rekreasi yang memadukan unsur hiburan dan edukasi dalam satu kawasan wisata.

Di weekday harga tiket hanya Rp 15 ribu per orang, weekend 20 ribu per orang, dan saat high season Rp 25 ribu per orang.

Lokasinya sendiri berada di kawasan Krakatoa Nirwana Resort, Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung

Salah satu daya tarik yang banyak diminati pengunjung adalah kawasan mangrove yang menawarkan pengalaman berbeda.

EKOSISTEM MANGROVE - Bagus Beach 455
EKOSISTEM MANGROVE - Menjelajahi ekosistem mangrove di Bagus Beach Walk.

Di area ini, wisatawan tidak hanya dapat menikmati rindangnya vegetasi mangrove yang berfungsi menjaga ekosistem pesisir, tetapi juga belajar mengenai pentingnya pelestarian lingkungan.

Untuk menyusuri kawasan tersebut, pengunjung dapat memilih menaiki perahu yang didayung petugas pantai atau mencoba wahana bebek-bebekan yang memberikan pengalaman santai sambil menikmati pemandangan alam dari dekat melalui Dermaga Bagus.

Aktivitas ini menjadi pilihan favorit keluarga karena mampu menghadirkan suasana rekreasi yang menyenangkan sekaligus menambah wawasan bagi anak-anak.

“Saya sengaja mengajak anak-anak ke Bagus Beach Walk karena di sini mereka tidak hanya bermain, tetapi juga bisa belajar mengenal lingkungan mangrove secara langsung," ujar Sofia, ibu dua anak yang datang jauh dari Bandung di momen akhir pekan.

lihat fotoEKOSISTEM MANGROVE - Menjelajahi ekosistem mangrove di Bagus Beach Walk.
EKOSISTEM MANGROVE - Menjelajahi ekosistem mangrove di Bagus Beach Walk.

"Anak saya yang masih SD sangat antusias saat naik perahu di area mangrove, sementara kakaknya yang sudah SMP jadi lebih memahami pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Menurut saya, wisata seperti ini sangat bermanfaat karena menggabungkan rekreasi dan edukasi,” lanjutnya.

Pengunjung lainnya asal Lampung Barat Rina menuturkan, di tempat ini anaknya tak hanya mendapatkan momen liburan di pantai tetapi juga sisi edukasi terkait mangrove.

“Menurut saya, edukasi mangrove yang ada di Bagus Beach menjadi nilai tambah dibandingkan destinasi wisata lainnya. Anak saya bisa melihat langsung manfaat mangrove bagi kehidupan masyarakat pesisir dan kelestarian alam," katanya.

"Kegiatan seperti ini penting untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan sejak dini agar generasi muda lebih sadar akan pentingnya menjaga ekosistem pantai,” tambah Sari.

GATHERING - Momen gathering bagus beach1
GATHERING - Momen gathering di kawasan Bambu Corner, lokasi ini mampu menampung ribuan orang dengan suasana terbuka yang nyaman.

Ragam Fasilitas Lain

Di Bagus Beach Walk juga menyediakan beragam fasilitas dan area yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengunjung.

Sumber: Tribun Lampung
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