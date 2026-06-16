Staycation Hemat di Lampung! Menginap di Starlight Cabin Mulai Rp1,5 Juta untuk Dua Malam

STARLIGHT CABIN: Nikmati suasana nyaman dan menenangkan di Starlight Cabin, cocok untuk healing sejenak.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Lampung Selatan - Bayangkan terbangun di pagi hari bukan karena suara bising alarm, melainkan suasana danau yang tenang atau belaian angin laut yang segar.

Lokasinya berada di kawasan MBeach & Starlight Cabin, Krakatoa Nirwana Resort, Lampung Selatan.

Melalui jendela kaca Starlight Cabin, Anda bisa memilih dua pemandangan yang sama-sama memukau: hamparan danau yang tenang melalui Cabin Lake View, atau langsung menghadap ke birunya laut lepas lewat Cabin Ocean View.

Meskipun berada di tepi pantai yang alami, Anda tidak perlu mengorbankan kenyamanan.

Setiap kabin dirancang modern dan estetik, lengkap dengan fasilitas premium seperti AC, Smart TV untuk nonton bersama, heater, hingga amenities yang siap memanjakan waktu istirahat.

Penawaran Khusus

Khusus di bulan Juni 2026 ini, Starlight Cabin menghadirkan Promo Spesial Weekend harga mulai dari Rp1,5 juta (dari harga normal Rp1,7 juta).

Anda bisa menikmati paket lengkap tiga hari dua malam (3D2N) di tempat ini dengan mengajak keluarga, kerabat, maupun sahabat.

Tak hanya itu, ada fasilitas gratis penggunaan mobil/sepeda listrik untuk berkeliling area pantai juga tiket mewarnai untuk mengasah kreativitas.

Bagi yang terjebak dalam rutinitas urban yang padat, kawasan ini menjadi tempat terbaik untuk menekan tombol pause sejenak dari dunia.

"Kerja berbulan-bulan di depan laptop bikin stres banget. Akhirnya mutusin buat healing ke Starlight Cabin dan pilih yang Cabin Ocean View," terang Dimas (28), seorang Creative Designer.

Dirinya bahkan sudah booking untuk paket weekend di akhir Juni mendatang. "Saya sudah cari info sih kalau kabinnya estetik, bersih, dan fasilitasnya lengkap dari AC sampai Smart TV," terusnya.

Bagian terbaiknya adalah begitu buka pintu kamar, ia akan disuguhi pemandangan laut biru dan siluet Gunung Rajabasa.

"Sorenya nyobain jet ski, malamnya tidur nyenyak ditemani suara ombak. Pas pulang, energi rasanya langsung full lagi!" katanya tak sabar menunggu momen itu tiba.

Abink, Sales Marketing Manager MBeach & Starlight Cabin mengajak pengunjung untuk segera reservasi mengingat keterbatasan jumlah cabin.