Potongan Tubuh Terdampar di Pantai Wilayah Lampung Selatan, Masih Misterius

EVAKUASI - Warga di sekitar pantai di Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan dihebohkan dengan penemuan potongan tubuh manusia pada Minggu (24/5/2026). Proses evakuasi potongan jenazah yang dilakukan pada Minggu malam sekitar pukul 19.15 WIB.

Lampung Selatan – Identitas potongan tubuh manusia yang terdampar di pantai wilayah Kalianda, Lampung Selatan masih misterius.

Sampai saat ini polisi menyelidiki sosok yang menjadi pemilik potongan tubuh itu.

"Pihak kepolisian bersama tim medis masih melakukan identifikasi lebih lanjut terhadap potongan tubuh misterius tersebut," ujar Kapolsek Kalianda Iptu Sulyadi mewakili Kapolres Lampung Selatan, Senin (25/5/2026).

Potongan tubuh tersebut ditemukan di sekitar pantai wilayah Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan pada Minggu (24/5/2026) petang pukul 17.50 WIB.

Jajaran Polsek Kalianda bersama Tim Inafis Polres Lampung Selatan langsung bergerak cepat mengevakuasi potongan jasad pada pukul pukul 19.15 WIB.

Potongan tubuh dibawa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bob Bazar Kalianda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Iptu Sulyadi memastikan bahwa situasi di lokasi penemuan hingga rumah sakit tetap berjalan aman dan kondusif.

"Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar. Kami pastikan situasi kamtibmas di wilayah hukum Kalianda tetap terpantau aman, terkendali, dan kondusif," pungkasnya.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )