Berita Lampung
Potongan Tubuh Terdampar di Pantai Wilayah Lampung Selatan, Masih Misterius
Sampai saat ini polisi masih menyelidiki sosok yang menjadi pemilik potongan tubuh itu.
Penulis: Dominius Desmantri Barus | Editor: Robertus Didik Budiawan Cahyono
Ringkasan Berita:
- Identitas potongan tubuh manusia terdampar di wilayah Kalianda, Lampung Selatan masih misterius.
- Sampai saat ini polisi menyelidiki sosok yang menjadi pemilik potongan tubuh itu.
- Potongan tubuh tersebut ditemukan terdampar di pantai wilayah Kalianda, Lampung Selatan pada Minggu (24/5/2026) pukul 17.50 WIB.
Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan – Identitas potongan tubuh manusia yang terdampar di pantai wilayah Kalianda, Lampung Selatan masih misterius.
Sampai saat ini polisi menyelidiki sosok yang menjadi pemilik potongan tubuh itu.
"Pihak kepolisian bersama tim medis masih melakukan identifikasi lebih lanjut terhadap potongan tubuh misterius tersebut," ujar Kapolsek Kalianda Iptu Sulyadi mewakili Kapolres Lampung Selatan, Senin (25/5/2026).
Potongan tubuh tersebut ditemukan di sekitar pantai wilayah Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan pada Minggu (24/5/2026) petang pukul 17.50 WIB.
Jajaran Polsek Kalianda bersama Tim Inafis Polres Lampung Selatan langsung bergerak cepat mengevakuasi potongan jasad pada pukul pukul 19.15 WIB.
Baca juga: Potongan Tubuh Manusia Terdampar di Pantai Wilayah Kalianda Lampung Selatan
Potongan tubuh dibawa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bob Bazar Kalianda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Iptu Sulyadi memastikan bahwa situasi di lokasi penemuan hingga rumah sakit tetap berjalan aman dan kondusif.
"Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar. Kami pastikan situasi kamtibmas di wilayah hukum Kalianda tetap terpantau aman, terkendali, dan kondusif," pungkasnya.
( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )
|Kapolres Lampung Selatan Rotasi Kapolsek Bakauheni dan Jati Agung
|Polisi Tangkap Karyawan Minimarket karena Curi Motor di Tanggamus
|Potongan Tubuh Manusia Terdampar di Pantai Wilayah Kalianda Lampung Selatan
|KPPU Temukan 6 Komoditas Pangan di Lampung di Atas HET Jelang Idul Adha
|Pemicu Kebakaran Pasar Tempel Kuripan Bandar Lampung Menurut Saksi, Termis Listrik