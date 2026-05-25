Polda Lampung Terapkan Patroli QR Janji Jaga untuk Tekan Angka Kriminalitas

PATROLI QR - Polda Lampung terapkan Patroli QR Janji Jaga kepada masyarakat, Senin (25/5/2026).

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Polda Lampung menerapkan Patroli QR Janji Jaga untuk menekan angka kriminalitas.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, Patroli QR Janji Jaga yang diinisiasi Polresta Bandar Lampung ini dinilai efektif dalam menekan angka kriminalitas.

"QR Janji Jaga ini dilakukan untuk meningkatkan pengawasan patroli sekaligus menekan angka kriminalitas melalui pola patroli yang lebih tepat sasaran," kata Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, Senin (25/5/2026).

Polda Lampung mulai merevitalisasi sistem patroli kepolisian melalui penerapan patroli berbasis barcode atau QR Code.

Hal tersebut sebagai langkah transformasi menuju pola pengamanan berbasis data atau data-driven policing yang lebih presisi, terukur, dan transparan.

Kapolda Lampung memberikan apresiasi terhadap inovasi tersebut dan menilai sistem patroli berbasis barcode efektif diterapkan dalam mendukung tugas kepolisian di lapangan.

Kapolda Lampung menilai inovasi Patroli QR Janji Jaga ini sangat baik dan efektif dalam mendukung kegiatan patroli personel.

Karena seluruh aktivitas patroli dapat termonitor secara real time dan berbasis data.

Diteruskannya, sistem tersebut menjadi bentuk transformasi patroli konvensional menuju patroli modern yang mengedepankan teknologi dan analisa kerawanan wilayah.

Dalam pelaksanaannya bahwa sistem Patroli QR Janji Jaga mengintegrasikan teknologi GPS Geofencing.

Kemudian pemindaian QR Code di titik-titik rawan kriminalitas sehingga keberadaan personel patroli dapat tervalidasi langsung sesuai lokasi dan waktu patroli.

“Dengan sistem ini, patroli tidak lagi sekadar formalitas kehadiran, tetapi benar-benar terukur, akuntabel, dan dapat diawasi langsung oleh pimpinan,” terangnya.

Selain itu, seluruh data patroli terhubung langsung dengan dashboard pengendalian yang memungkinkan pimpinan memonitor statistik patroli, aktivitas personel.

Hingga perkembangan situasi kamtibmas secara cepat dan transparan.