Kejar Tiket Olimpiade, Pesenam Ritmik Lampung Tri Wahyuni Ikuti Kejuaraan Asia di Kyrgyzstan

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pesenam ritmik putri Lampung Tri Wahyuni kini tengah berjuang mengamankan tiket menuju Olimpiade Los Angeles 2028.

Untuk mencapai target tersebut, Tri kini berlaga di ajang The 21st AGU Rhythmic Gymnastics Junior Asian Championships and the 17th Senior Asian Championships (RGI/RGG) di Bishkek, Kyrgyzstan.

Saat ini, Tri didampingi pelatihnya, Yulianti, telah tiba di Bishkek untuk mengikuti kompetisi yang berlangsung pada 23-26 Mei 2026.

Yulianti menjelaskan, partisipasi dalam kejuaraan Asia ini merupakan bagian dari rangkaian panjang kualifikasi menuju kejuaraan dunia (world championship) yang menjadi pintu utama menuju Olimpiade LA 2028.

"Tujuan mengikuti Asian Championship ini adalah babak kualifikasi menuju world championship, yakni sebagai babak kualifikasi Olympic LA 2028. Dan Asian Championship kali ini adalah kompetisi regional untuk pesenam-pesenam wilayah Asia," ujar Yulianti, Senin (25/5/2026).

Yulianti mengakui, persaingan di kejuaraan tingkat Asia ini sangat sengit.

Pasalnya, para pesenam dari negara-negara yang memiliki tradisi senam ritmik kuat turut ambil bagian dalam ajang ini, seperti Uzbekistan, Kazakhstan, China, Jepang, Korea Selatan, dan tuan rumah Kyrgyzstan.

Meski harus menempuh perjalanan panjang selama 18 jam, Yulianti memastikan kondisi Tri Wahyuni tetap prima dan siap memberikan performa maksimal.

"Alhamdulillah kami telah tiba di Bishkek, Kyrgyzstan. Begitu tiba, tim Indonesia harus segera ke arena mencoba lapangan pertandingan meskipun dari perjalanan panjang 18 jam. Tetapi Tri dalam keadaan baik," tuturnya.

Ia menambahkan, jalan menuju Olimpiade masih panjang dan membutuhkan konsistensi di berbagai ajang internasional, termasuk World Cup Series.

"Jadi tidak semua pesenam dapat tiket di World Championship Jerman. Banyak tahapan kejuaraan yang harus diikuti, contohnya World Cup Series," jelasnya.

Hingga saat ini, Tri Wahyuni masih dipercaya sebagai wakil Indonesia berkat kemampuan dan peringkatnya yang masih mendominasi di kancah nasional, meski sudah berada di kategori usia senior.

Yulianti pun memohon doa serta dukungan dari seluruh masyarakat Lampung, khususnya jajaran pengurus Federasi Gimnastik Indonesia (FGI) Lampung agar atlet binaannya dapat meraih hasil gemilang.

"Mohon doanya dari Ketum FGI Lampung, Batin Wulan, dan para pengurus Gimnastik Lampung agar Tri bisa memberikan yang terbaik dan lolos mendapatkan tiket menuju WCH German," pungkas Yulianti.

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)