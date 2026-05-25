Potongan Tubuh di Pantai Lampung Selatan Diduga Berhubungan dengan 2 Kecelakaan Laut

JASAD - Petugas mengevakuasi potongan tubuh yang ditemukan warga di pantai wilayah Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan pada Minggu (24/5/2026) petang sekira pukul 17.50 WIB. Potongan tubuh manusia diduga terkait dengan dua kecelakaan laut.

Ringkasan Berita: Penemuan potongan tubuh manusia di Pantai Sinar Laut, Kalianda, Lampung Selatan memunculkan spekulasi publik.

Diduga potongan tubuh itu berkaitan dengan 2 kecelakaan laut.

Yaitu tabrakan kapal nelayan pada 5 Mei 2026 dan ABK jatuh di Krakatau pada 17 Mei 2026.

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan - Penemuan potongan tubuh manusia di Pantai Sinar Laut, Kalianda, Lampung Selatan memunculkan spekulasi publik bahwa jasad tersebut terkait dengan 2 kecelakaan laut.

Dua kecelakaan laut itu terdiri dari tabrakan kapal nelayan pada 5 Mei 2026 dan ABK jatuh di Krakatau pada 17 Mei 2026.

Terkait itu, Kepala Pos SAR Bakauheni Rezie Kuswara memastikan seluruh aparat terkait masih berusaha memastikan informasi itu.

Dia menceritakan awal mula penemuan potongan tubuh manusia bagian bawah pada Minggu (24/5/2026) petang sekira pukul 17.50 WIB.

Penemuan jasad tidak utuh ini pertama kali oleh warga setempat yang sedang berjalan-jalan di pantai, antara Pantai Senaya dan Pantai Kedu Warna.

Baca juga: Potongan Tubuh Terdampar di Pantai Wilayah Lampung Selatan, Masih Misterius

"Awalnya, tiga orang warga yakni Davis Taurus (45), Fahrul Pratama (43), dan Rudiansyah (37) sedang berjalan di sepanjang bibir Pantai Sinar Laut. Di tengah suasana sore, mata Davis mendadak tertuju pada sebuah benda asing yang terombang-ambing di hempasan ombak," ujar Rezie, Senin (25/5/2026).

Saat didekati oleh saksi, lanjut dia, ternyata benda tersebut adalah potongan kaki manusia. Terkejut dengan temuan itu, saksi Davis dan rekan-rekannya langsung berinisiatif menarik potongan tubuh itu ke area pasir pantai agar tidak kembali terseret arus laut.

Setelah diperiksa lebih dekat, dipastikan bahwa objek tersebut merupakan potongan tubuh manusia bagian bawah, mulai dari pinggang hingga kaki.

Warga kemudian langsung menghubungi pihak Polsek Kalianda via telepon untuk melaporkan kejadian tersebut.

Mendapat laporan warga, personel piket Polsek Kalianda yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Kalianda bergegas menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Polisi juga langsung berkoordinasi dengan Tim Satpolairud Polres Lampung Selatan, Personel KP.XXV-2003, Ditpolairud Polda Lampung, serta BPBD Lampung Selatan.

Dari hasil pemeriksaan awal di lokasi, potongan tubuh tersebut diketahui berjenis kelamin laki-laki (terlihat dari alat vital). Jasad ditemukan tanpa terbungkus pakaian sama sekali.

Kondisi jaringan tubuh sudah mulai membusuk dan berwarna putih pucat akibat terendam air laut. Petugas gabungan dibantu warga langsung mengevakuasi potongan tubuh tanpa identitas (anonim) tersebut menggunakan mobil ambulans milik BPBD Pemkab Lampung Selatan.

Kemudian dibawa menuju ruang jenazah RSUD Bob Bazar Kalianda guna dilakukan tindakan Visum et Repertum (VER). Hingga saat ini, pihak kepolisian dan tim SAR masih terus mengumpulkan informasi demi mengungkap identitas asli korban.

Muncul dugaan kuat bahwa potongan tubuh ini berkaitan dengan dua insiden kecelakaan laut yang terjadi di perairan Lampung Selatan baru-baru ini.

"Anggota DitPolairud, Sat Polairud Polres Lamsel, bersama Polsek Kalianda masih terus melakukan pencarian informasi lebih lanjut terkait penemuan ini," jelas laporan itu.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )