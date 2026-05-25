Kampung Nelayan Merah Putih Pesawaran Dibangun, Ini Deretan Fasilitas Utama yang Disiapkan

Tribunlampung.co.id, Pesawaran – Sejumlah infrastruktur utama menjadi prioritas dalam pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Pesawaran.

Program ini dirancang untuk mendukung aktivitas nelayan, mulai dari proses penangkapan ikan hingga pengelolaan dan distribusi hasil perikanan.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran, Zainal Arifin, mengatakan pembangunan difokuskan pada fasilitas yang dapat menunjang operasional nelayan secara menyeluruh.

“Infrastruktur prioritas dalam pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih meliputi dermaga, docking kapal, tempat pelelangan ikan, revetment, shelter pendaratan ikan, cold storage, hingga pondasi pabrik es portable,” ujar Zainal kepada Tribun Lampung, Senin (25/5/2026).

Menurut Zainal, dermaga dan shelter pendaratan ikan akan mempermudah aktivitas sandar kapal serta bongkar muat hasil tangkapan.

Sementara itu, docking kapal disiapkan untuk mendukung perawatan armada nelayan agar tetap dalam kondisi optimal.

Keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) juga diharapkan dapat memperlancar sistem pemasaran hasil tangkapan, sehingga transaksi antara nelayan dan pembeli dapat berlangsung lebih efektif dan transparan.

Adapun cold storage dan fasilitas pabrik es portable disiapkan untuk menjaga kualitas ikan sebelum dipasarkan, sehingga nilai jual tetap terjaga.

Hingga 24 Mei 2026, progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih telah mencapai 52,61 persen.

Sejumlah tahapan pekerjaan yang sudah dilakukan antara lain pembersihan lahan (land clearing), pemasangan sloof, pemasangan batu belah untuk jalan kawasan, pemasangan stek dan pengecoran, pemasangan tulang balok, serta uji geolistrik untuk pembangunan tangki air.

Meski demikian, pembangunan masih mengalami deviasi dari target yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan tenaga kerja dan pasokan material di lapangan.

Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat terus melakukan koordinasi agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Zainal berharap, pembangunan KNMP dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan perekonomian nelayan kecil, pelaku usaha pengolahan hasil perikanan, serta masyarakat di kawasan pesisir.

Selain penyelesaian pembangunan fisik, pemerintah juga merencanakan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) pada tahap lanjutan untuk semakin mendukung operasional nelayan di kawasan tersebut.

(Tribunlampung.co.id/ Oky Indrajaya)