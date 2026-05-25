Dibujuk Polisi, Pelaku Curanmor di Lampung Timur Akhirnya Serahkan Diri Bawa Motor Curian

SERAHKAN DIRI - Kapolsek Labuhan Maringgai ungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kabupaten Lampung Timur. Seorang pelaku berinisial KA (20) akhirnya menyerahkan diri bersama sepeda motor hasil curiannya, Senin (25/5/2026).

Tribunlampung.co.id, Lampung Timur - Upaya persuasif yang dilakukan aparat kepolisian membuahkan hasil dalam pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kabupaten Lampung Timur.

Seorang pelaku berinisial KA (20) akhirnya menyerahkan diri beserta sepeda motor hasil curiannya.

KA, warga Kecamatan Melinting, Lampung Timur, datang didampingi keluarganya ke rumah Kepala Desa Tebing pada Sabtu (23/5/2026) untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian.

Kapolres Lampung Timur AKBP Heti Patmawati melalui Kapolsek Labuhan Maringgai, Kompol Rizal Effendi, mengatakan bahwa pelaku sebelumnya diduga mencuri sepeda motor Honda Beat milik warga di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai.

“Pelaku menyerahkan diri didampingi pihak keluarga. Bersamaan dengan itu, turut diserahkan pula barang bukti berupa sepeda motor milik korban,” ujar Rizal, Senin (25/5/2026).

Rizal menjelaskan, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Rabu (13/5/2026) sekitar pukul 13.30 WIB.

Saat itu, korban sedang berkunjung ke rumah rekannya dan memarkirkan sepeda motor di halaman rumah yang berada di area berpagar.

Setelah itu, korban berbincang di teras bersama pemilik rumah.

Namun, sekitar 30 menit kemudian, suasana mendadak panik setelah terdengar suara mesin motor dari arah halaman rumah.

“Korban segera keluar dan mendapati sepeda motornya telah dibawa kabur pelaku. Korban sempat melakukan pengejaran, namun pelaku berhasil melarikan diri,” jelas kapolsek.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp15 juta dan kemudian melaporkannya ke Polsek Labuhan Maringgai.

Menindaklanjuti laporan itu, Tim Tekab 308 Presisi Polsek Labuhan Maringgai bersama Tekab 308 Presisi Polres Lampung Timur melakukan penyelidikan sekaligus pendekatan persuasif terhadap pelaku dan keluarganya.

Dari hasil upaya tersebut, polisi menerima informasi bahwa pelaku berada di rumah kepala desa untuk menyerahkan diri.

Petugas kemudian menjemput KA beserta barang bukti dan membawanya ke Mapolsek Labuhan Maringgai guna pemeriksaan lebih lanjut.

“Pelaku dijerat Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pencurian dengan pemberatan,” pungkas Rizal.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Fajar Ihwani Sidiq)