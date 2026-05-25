Satlantas Polres Lampung Timur Tebar Kepedulian, Bantu Lansia dan Warga Kurang Mampu

SERAHKAN BANTUAN - Kasat Lantas Polres Lampung Timur Iptu Arum Monita Sari mewakili Kapolres Lampung Timur AKBP Heti Patmawati saat menyerahkan bantuan sosial kepada sejumlah warga yang membutuhkan, di antaranya Kardin (73), buruh harian, Suhartini (50), ibu rumah tangga, serta Sukur (75), lansia yang mengalami kelumpuhan, Senin (25/5/2026). (Polres Lampung Timur)

Ringkasan Berita: Satlantas Polres Lampung Timur menyalurkan bantuan sembako kepada warga kurang mampu di Dusun Pringgondani, Desa Pasar Sukadana.

Bantuan diberikan kepada lansia, buruh harian, dan warga sakit sebagai bentuk kepedulian sosial Polri.

Kasat Lantas Iptu Arum Monita Sari mengatakan kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan polisi dengan masyarakat serta meringankan beban warga.

Tribunlampung.co.id, Lampung Timur - Suasana hangat tampak di Dusun Pringgondani, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, saat jajaran Satlantas Polres Lampung Timur mendatangi rumah-rumah warga sambil membawa bantuan sembako.

Kasat Lantas Polres Lampung Timur, Iptu Arum Monita Sari, mewakili Kapolres Lampung Timur AKBP Heti Patmawati, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat kurang mampu.

Aksi sosial itu juga menjadi upaya mempererat hubungan antara kepolisian dan warga melalui bantuan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, bantuan diberikan kepada sejumlah warga yang membutuhkan, di antaranya Kardin (73), seorang buruh harian, Suhartini (50), ibu rumah tangga, serta Sukur (75), lansia yang mengalami kelumpuhan.

Arum menjelaskan, kegiatan sosial itu menjadi wujud komitmen Polri untuk hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui penegakan hukum dan pelayanan lalu lintas, tetapi juga lewat kepedulian sosial.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus memperkuat rasa empati dan kepedulian sosial antar sesama,” kata Arum, Senin (25/5/2026).

Perwira polisi wanita yang pernah tergabung dalam Kontingen Satuan Tugas Garuda Bhayangkara Formed Police Unit (FPU) 5 MINUSCA tersebut menegaskan, kedekatan antara polisi dan masyarakat menjadi hal penting dalam membangun kepercayaan publik.

Kehadiran personel Satlantas Polres Lampung Timur pun disambut hangat oleh warga setempat. Bantuan sembako yang diberikan dinilai sangat membantu, terutama bagi warga lanjut usia dan masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas.

Selain memberikan manfaat langsung bagi warga, kegiatan itu juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, khususnya jajaran polisi lalu lintas di Lampung Timur.

Arum, yang merupakan alumni Akademi Kepolisian tahun 2020, menambahkan kegiatan sosial serupa akan terus dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian Polri kepada masyarakat.

“Dalam kegiatan ini, kami berharap kehadiran polisi tidak hanya dirasakan saat memberikan pelayanan dan pengamanan lalu lintas, tetapi juga mampu menjadi penyemangat serta membawa manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” tutup Iptu Arum Monita Sari.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Fajar Ihwani Sidiq)