Wali Kota Eva Sesuai Agenda Salat Idul Adha di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung

SALAT IDUL ADHA - Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana akan melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Al-Furqon, pada Rabu (27/5/2026). Sapi kurban Presiden RI diserahkan ke Masjid Al Madani, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung.

Hal itu diungkap Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Bandar Lampung, Jhoni Asman.

Dalam Idul Adha , Bandar Lampung menerima bantuan satu sapi kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana akan melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Al-Furqon, pada Rabu (27/5/2026).

Hal itu dikonfirmasi oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Bandar Lampung, Jhoni Asman.

Jhoni menyebut Wali Kota Bandar Lampung sesuai rencana melaksanakan Salat Idul Adha di Masjid Al Furqon Bandar Lampung.

"Kemungkinan di Al-Furqon," ujarnya, Senin (25/5/2026).

Ia membenarkan Kota Bandar Lampung menerima satu ekor sapi kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Penyaluran sapi kurban bantuan presiden tersebut menjadi bagian dari agenda perayaan Idul Adha di Kota Bandar Lampung.

Sekaligus sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat daerah.

Jhoni Asman memastikan sapi kurban bantuan Presiden akan disalurkan ke Masjid Al Madani, Kecamatan Telukbetung Barat pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah.

Menurut Jhoni, sapi kurban tersebut nantinya akan diserahkan kepada pengelola Masjid Al Madani yang berada di Jalan WA Rahman, Gang Simpang Makmur Cibah Pulomas Batuputuk.

Tepatnya di samping Pondok Pesantren Madarijul Ulum, Kecamatan Teluk Betung Barat. "Sudah fix. Akan diserahkan ke pengelola Masjid Al Madani di Kecamatan Telukbetung Barat," tukasnya.

