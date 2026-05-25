Idul Adha 2026

Wali Kota Eva Sesuai Agenda Salat Idul Adha di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung

Hal itu dikonfirmasi oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Bandar Lampung, Jhoni Asman.

Tayang:
Penulis: Dominius Desmantri Barus | Editor: Robertus Didik Budiawan Cahyono
zoom-inlihat foto Wali Kota Eva Sesuai Agenda Salat Idul Adha di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung
Tribunlampung.co.id/Dominius Desmantri Barus
SALAT IDUL ADHA - Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana akan melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Al-Furqon, pada Rabu (27/5/2026). Sapi kurban Presiden RI diserahkan ke Masjid Al Madani, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. 

 

Ringkasan Berita:
  • Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana akan melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Al-Furqon
  • Hal itu diungkap Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Bandar Lampung, Jhoni Asman.
  • Dalam Idul Adha, Bandar Lampung menerima bantuan satu sapi kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana akan melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Al-Furqon, pada Rabu (27/5/2026).

Hal itu dikonfirmasi oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Bandar Lampung, Jhoni Asman.

Jhoni menyebut Wali Kota Bandar Lampung sesuai rencana melaksanakan Salat Idul Adha di Masjid Al Furqon Bandar Lampung.

"Kemungkinan di Al-Furqon," ujarnya, Senin (25/5/2026).

Ia membenarkan Kota Bandar Lampung menerima satu ekor sapi kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Baca juga: Jelang Idul Adha, Ayam Potong Ukuran 1 Kg di Bandar Lampung Dilego Rp 30 Ribu   

Penyaluran sapi kurban bantuan presiden tersebut menjadi bagian dari agenda perayaan Idul Adha di Kota Bandar Lampung.

Sekaligus sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat daerah.

Jhoni Asman memastikan sapi kurban bantuan Presiden akan disalurkan ke Masjid Al Madani, Kecamatan Telukbetung Barat pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah.

Menurut Jhoni, sapi kurban tersebut nantinya akan diserahkan kepada pengelola Masjid Al Madani yang berada di Jalan WA Rahman, Gang Simpang Makmur Cibah Pulomas Batuputuk.

Tepatnya di samping Pondok Pesantren Madarijul Ulum, Kecamatan Teluk Betung Barat. "Sudah fix. Akan diserahkan ke pengelola Masjid Al Madani di Kecamatan Telukbetung Barat," tukasnya.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )

Sumber: Tribun Lampung
Tags
Wali Kota
Eva Dwiana
Idul Adha
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #Idul Adha 2026
Video Pilihan
Motif Pembunuhan Wanita yang Jasadnya Dilempar dari Atas Tol Bogor, Sakit Hati Bahas Orangtua
Motif Pembunuhan Wanita yang Jasadnya Dilempar dari Atas Tol Bogor, Sakit Hati Bahas Orangtua
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan