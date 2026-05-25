Duel Dua Pelajar 13 Tahun di Way Halim Bandar Lampung, Korban Ditusuk Pisau Dapur

PERKELAHIAN PELAJAR - Perkelahian melibatkan dua pelajar terjadi di Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung, Senin (25/5/2026).

Ringkasan Berita: Perkelahian pelajar terjadi di Way Halim, Bandar Lampung, Senin (25/5/2026).

Korban berinisial V (13) mengalami luka tusuk hingga harus dilarikan ke RSUD Abdul Moeloek.

Terduga pelaku K (13) sudah diamankan oleh pihak kepolisian.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Perkelahian pelajar terjadi di Jalan Raden Pemuka, Gang Masjid, Lingkungan 2, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung, Senin (25/5/2026) sekitar pukul 11.15 WIB

Korban berinisial V (13) mengalami luka tusuk serius di bagian perut dan pinggang hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Moeloek untuk mendapatkan perawatan medis intensif.

Sementara itu, terduga pelaku yang juga masih berusia 13 tahun berinisial K kini sudah diamankan oleh pihak kepolisian.

Camat Way Halim Darwono membenarkan kejadian tersebut.

Menurut informasi yang diterima, insiden memilukan ini bermula ketika kedua remaja tersebut terlibat perkelahian satu lawan satu di tempat kejadian perkara (TKP).

Dalam duel tersebut, posisi pelaku K diduga mulai terdesak oleh korban.

Gelap mata, K nekat mencabut sebilah pisau dapur yang ternyata sudah ia selipkan di pinggangnya.

"Pelaku langsung mencabut pisau dapur di pinggangnya," ujarnya.

Tanpa ragu, senjata tajam tersebut langsung dihunuskan ke arah perut dan pinggang korban V.

Seketika itu juga, korban langsung ambruk dan bersimbah darah di jalanan.

Mendapat laporan dari warga, pihaknya bersama petugas gabungan dari Polsek Sukarame langsung meluncur dan mengamankan lokasi kejadian.

Polisi bergerak cepat membekuk pelaku K tanpa perlawanan.

Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita barang bukti berupa satu bilah pisau dapur yang digunakan untuk menusuk korban.

Selain pihak kepolisian, sejumlah pemangku kepentingan tingkat wilayah juga turun langsung ke lapangan guna memantau situasi di TKP dan menenangkan warga sekitar.

Hingga berita ini diturunkan, jajaran kepolisian masih terus mendalami motif di balik perkelahian maut yang melibatkan anak di bawah umur tersebut.

Petugas saat ini sedang memeriksa dan mengambil keterangan dari sejumlah saksi yang berada di lokasi saat kejadian, di antaranya dua remaja berinisial P (13) dan F (13).

Pasca kejadian, situasi di sekitar lokasi dilaporkan sudah kembali lancar, aman, dan kondusif.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )