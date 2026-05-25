Koperasi di Lampung Tengah Serap Hasil Panen Petani untuk Suplai MBG

KOPERASI - Mustari, petani di Lampung Tengah menyetorkan hasil panen sayur dan bumbu dapur ke koperasi untuk disalurkan sebagai bahan baku Dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (25/5/2026). (Fajar Ihwani SIdiq)

Ringkasan Berita: Koperasi Lampung Tengah jadi penghubung hasil panen dan program MBG

Rantai distribusi dipangkas, petani dapat harga lebih baik

Pekarangan warga dimanfaatkan untuk hidroponik & budidaya lele

Tribunlampung.co.id, Lampung Tengah - Koperasi di Kabupaten Lampung Tengah berperan sebagai agregator yang menjembatani hasil panen warga dengan kebutuhan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Melalui skema ini, rantai distribusi pangan yang selama ini panjang dan berbelit dipangkas sehingga keuntungan ekonomi dapat langsung mengalir ke hulu produksi, terutama kepada petani.

Kepastian serapan hasil panen untuk program MBG juga mendorong kreativitas warga desa. Lahan pekarangan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan kini mulai diolah menjadi sumber pendapatan harian.

“Kita langsung memotong rantai distribusi yang panjang. Tujuannya supaya harga beli hasil panen yang sampai ke tingkat petani itu jauh lebih baik,” ujar Himam, pengurus Koperasi Sumber Urip Langgeng, Senin (25/5/2026).

Himam menjelaskan, salah satu komoditas utama yang rutin dipasok petani lokal adalah sayuran segar, terutama selada hidroponik. Meski berasal dari petani kecil dan pekarangan rumah tangga, koperasi tetap menerapkan standar ketat dalam proses pengelolaan.

Seluruh bahan baku yang masuk wajib melalui proses kurasi untuk memastikan kualitas, kesegaran, dan higienitas. Koperasi juga menerapkan protokol penyimpanan logistik sesuai standar keamanan pangan (food safety) yang ditetapkan oleh manajemen pusat MBG.

Menurut Himam, standarisasi ini penting untuk memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memiliki kualitas gizi dan keamanan yang optimal.

Di sisi lain, kehadiran koperasi juga memicu munculnya tren budidaya mandiri di lingkungan sekitar.

Warga mulai memanfaatkan teknologi sederhana seperti kolam bioflok untuk beternak ikan lele serta instalasi hidroponik vertikal untuk menanam selada di lahan terbatas sekitar rumah.

“Warga mulai mengadopsi sistem kolam bioflok untuk beternak ikan lele. Memanfaatkan instalasi hidroponik vertikal untuk menanam selada di sela-sela dinding rumah. Animo ini muncul karena Koperasi Sumber Urip Langgeng berupaya menyerap hasil dari petani langsung,” kata Himam.

Ia menambahkan, ke depan koperasi berencana memperluas program pembinaan bagi petani lokal agar ragam komoditas yang dihasilkan semakin beragam dan dapat diserap lebih luas oleh koperasi.

“Ke depan kami akan lakukan pembinaan berkelanjutan agar varian komoditas yang dihasilkan warga semakin banyak, sehingga jenis bahan baku yang bisa dibeli oleh koperasi juga semakin beragam,” ujarnya.

Menurut Himam, perputaran uang di sektor pangan ini memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi ekonomi lokal. Lapangan kerja dan peluang usaha baru terbuka, mulai dari tenaga pemeliharaan hidroponik, pemanen, hingga tenaga sortir di koperasi.

“Setiap pembelian (bahan baku) memperkuat ekonomi desa, membuka lapangan kerja baru, dan yang paling penting adalah menjaga sirkulasi uang tetap berputar di wilayah kita sendiri,” katanya.

Sementara itu, Mustari, salah satu petani hidroponik setempat, menilai keterbatasan lahan tidak lagi menjadi hambatan untuk memenuhi permintaan pasar dalam skala besar. Kuncinya, menurut dia, terletak pada manajemen kelompok yang solid.