Breaking News Motif Penembakan Pedagang Ayam Geprek di Metro, Dipicu Utang Rp 1 Juta

KONPERS - Konpers terkait penembakan terhadap korban pedagang ayam geprek yang juga PNS Pemkab Lampung Tengah di Mapolda Lampung, Senin (25/5/2026)

Ringkasan Berita: Polda Lampung menggelar ekspose kasus penembakan pedagang ayam geprek di Metro.

Terungkap motif pelaku menembak korban hingga meninggal dunia.

Pelaku nekat menghabisi nyawa korban terkait utang Rp 1 juta.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Polda Lampung menggelar ekspose kasus penembakan pedagang ayam geprek di Kota Metro, Senin (25/5/2026).

Korban diketahui bernama Dedi Christian Agung (DCA), sementara pelaku Fajar Jaya Putra (FJP).

Dirreskrimum Polda Lampung, Kombes Pol Indra Hermawan mengatakan, motif pelaku menghabisi nyawa korban terkait utang sebesar Rp 1 Juta.

"Jadi untuk modus operandinya tersangka datang ke tempat usaha korban, kemudian melakukan penagihan terhadap utang korban sebesar Rp 1 Juta," kata Kombes Pol Indra Hermawan, saat konpers di Mapolda Lampung.

"Pelaku menagih utang kepada korban karena tidak dibayar kepada tersangka," terusnya.

Keduanya sempat terlibat cekcok mulut.

Lalu tersangka mengeluarkan senjata api dan melakukan penembakan terhadap korban.

Korban terjatuh setelah ditembak oleh tersangka dan korban meninggal dunia.

Sebelumnya, kasus penembakan yang menewaskan Dedi Kristian Agung (40), seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang juga bekerja sampingan sebagai penjual ayam geprek, di Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban.

Istri korban, Vita Lestari, yang berada di lokasi kejadian, menyaksikan langsung suaminya tersungkur setelah ditembak di hadapan dua anak mereka yang masih kecil.

Vita menuturkan, peristiwa itu bermula saat korban menemaninya berjualan di lokasi kejadian.

Pelaku tiba-tiba datang dan menghampiri Dedi yang saat itu tengah duduk.

“Awalnya suami saya mengira hanya mengobrol biasa. Mungkin dia juga sungkan karena di depan bos pemilik tempat cucian itu. Tapi saya tidak tahu kenapa pelaku kemudian emosi,” ujar Vita dengan suara bergetar saat diwawancarai, Minggu (24/5/2026).

Menurut Vita, situasi kemudian memanas hingga terjadi cekcok yang berujung perkelahian.