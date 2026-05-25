Bawa Sabit Besar untuk Tawuran, 26 Pelajar di Lampung Dibina Polisi

SUNGKEM - Puluhan anak yang diamankan jajaran Polsek Trimurjo saat hendak tawuran melakukan sungkem kepada orangtua saat dilakukan proses pembinaan, Sabtu (34/5/2026).

Tribunlampung.co.id, Lampung Tengah - Rencana tawuran antar kelompok pelajar yang sempat meresahkan warga di wilayah Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, akhirnya berhasil digagalkan polisi.

Sebanyak 26 pelajar dari dua kelompok sekolah di Kota Metro diamankan setelah kedapatan melakukan konvoi sepeda motor sambil membawa senjata tajam jenis arit dan sabit berukuran besar.

Kapolsek Trimurjo AKP Admar mengatakan, kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat melalui layanan darurat 110 pada Kamis (22/5/2026) sekitar pukul 19.30 WIB.

Warga melaporkan adanya iring-iringan puluhan sepeda motor melintas di Jalan Kampung Purwoadi dan Purwodadi, Kecamatan Trimurjo, dengan membawa senjata tajam yang membuat masyarakat resah.

"Dari laporan itu anggota langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengetahui identitas para pelaku yang merupakan kelompok siswa dari sekolah di Kota Metro," kata Admar, Senin (25/5/2026).

Kapolsek melanjutkan, polisi kemudian mengamankan 14 pelajar yang diduga hendak melakukan penyerangan terhadap kelompok siswa dari sekolah lain.

Dari hasil pemeriksaan, polisi kembali mengamankan 12 pelajar lainnya yang juga kedapatan membawa senjata tajam serupa.

Menurut Admar, rencana tawuran itu dipicu saling tantang di media sosial melalui grup bernama DOSQ86BROB dan kelompok Printis343Shot.

Kedua kelompok disebut sepakat bertemu di suatu lokasi untuk melakukan aksi tawuran.

"Para siswa ini sebelumnya sudah janjian untuk bertemu dan melakukan perkelahian antar kelompok," ujarnya.

Kapolsek mengatakan, untuk mencegah konflik meluas, Polsek Trimurjo mempertemukan kedua kelompok pelajar bersama guru dan orang tua masing-masing pada Sabtu siang.

Dalam pertemuan tersebut, kata dia, polisi melakukan pembinaan serta meminta para siswa membuat surat pernyataan bermaterai agar tidak mengulangi perbuatannya.

Suasana haru juga terjadi ketika para pelajar diminta melakukan sungkem kepada orang tua mereka.

Admar mengatakan, langkah itu dilakukan sebagai bentuk pembinaan moral agar para siswa menyadari dampak perbuatannya terhadap keluarga.