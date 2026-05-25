Vita Ungkap Fakta, Fajar Kerap Ancam Dedi Setiap Bertemu, Berujung Penembakan

PELAKU KERAP DIANCAM - Istri korban, Vita Lestari, saat diwawancarai di kediamannya, Minggu (24/5/2026). Vita membeberkan bahwa pelaku bernama Fajar Jaya Putra (FJP) ternyata sudah lama mengincar suaminya dan kerap melontarkan ancaman pembunuhan setiap kali keduanya bertemu. Rentetan ancaman verbal itu pun menemui puncaknya dalam sebuah tragedi berdarah.

Ringkasan Berita: Istri korban ungkap pelaku penembakan ASN di Metro sering mengancam suaminya.

Dedi Kristian Agung tewas ditembak di depan istri dan dua anaknya.

Motif diduga karena persoalan utang piutang.

Warga takut menolong karena pelaku menodongkan senjata.

Keluarga korban minta pelaku dihukum seberat-beratnya.

Tribunlampung.co.id, Kota Metro - Fakta baru di balik penembakan brutal yang menewaskan Dedi Kristian Agung (40) akhirnya terkuak.

Vita Lestari, istri korban, membeberkan bahwa pelaku bernama Fajar Jaya Putra (FJP) ternyata sudah lama mengincar suaminya dan kerap melontarkan ancaman pembunuhan setiap kali keduanya bertemu.

Rentetan ancaman verbal itu pun menemui puncaknya dalam sebuah tragedi berdarah.

Dedi, yang sehari-hari berprofesi sebagai ASN di Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Lampung Tengah, tewas ditembak oleh Fajar di depan mata kepala istri dan dua anak mereka yang masih balita.

Cerita pilu itu diungkapkan Vita di sela-sela prosesi pemakaman jenazah sang suami di Tempat Pemakaman Umum (TPU) 16C Metro Barat, Kota Metro, Lampung, pada Minggu (24/5/2026).

Suasana pemakaman sendiri diselimuti haru mendalam, dihadiri oleh warga, rekan kerja, hingga jajaran pemerintah daerah yang datang memberikan penghormatan terakhir.

Sejak jenazah disemayamkan di rumah duka, para pelayat terus berdatangan silih berganti.

Di tengah situasi itu, Vita tampak masih sangat terpukul dan syok luar biasa mengingat bagaimana suaminya roboh bersimbah darah saat mereka sedang bersama-sama berjualan ayam geprek.

Tragedi memilukan ini terjadi di lapak jualan mereka di Jalan Khairbras Jembatan Hitam, Kelurahan Ganjar Asri.

Situasi yang awalnya tenang mendadak berubah menjadi mencekam ketika Fajar datang dan langsung menembakkan senjata api ke arah Dedi.

Seketika itu juga, jerit histeris anak korban memecah keheningan di lokasi kejadian.

"Anak saya terus terang langsung teriak, Ayah kenapa, Bu? Ayah kenapa?," ungkap Vita dengan suara bergetar, Minggu (24/5/2026).

Saat peluru bersarang di tubuh suaminya, Vita mengaku membeku karena syok luar biasa dan tidak bisa berbuat banyak.

Ketakutan serupa juga menjalar ke warga sekitar, tidak ada satu pun orang yang berani mendekat untuk menolong karena pelaku terus-menerus menodongkan senjata apinya dengan beringas.

Jasad korban baru bisa dievakuasi ke rumah sakit sekitar 15 menit kemudian oleh petugas Babinsa dan warga, itu pun setelah pelaku memilih melarikan diri dari lokasi.

Sayangnya, nyawa ASN Lampung Tengah tersebut sudah tidak tertolong akibat luka tembak yang terlalu fatal.

Berdasarkan pengakuan Vita, perselisihan berdarah ini sebenarnya dipicu oleh masalah utang piutang.

Tepat sebelum penembakan terjadi, sempat ada adu mulut yang sengit hingga berujung pada perkelahian fisik antara korban dan pelaku.

Melihat gelagat pelaku selama ini, Vita sangat yakin bahwa aksi keji ini sudah direncanakan matang oleh Fajar, mengingat ancaman demi ancaman selalu keluar dari mulut pelaku setiap kali berpapasan dengan korban.

Kini, dengan menyisakan duka yang mendalam, Vita meminta aparat penegak hukum bertindak transparan dan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku tanpa adanya intervensi atau perlindungan dari pihak luar.

"Saya cuma minta keadilan seadil-adilnya. Jangan ada backing-an apa pun. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Enak dia mati tidak ada tanggungan, sedangkan suami saya mati meninggalkan dua anak yang masih kecil," pungkas Vita terpukul.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Fajar Ihwani Sidiq)