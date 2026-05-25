LOKASI PENEMBAKAN - Saksi mata Iqdam mengungkapkan aksi penembakan ASN di Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Minggu (24/5/2026). Kesaksian Vita ketika Suami Tersungkur Ditembak, Pelaku Kerap Melontarkan Ancaman

Tribunlampung.co.id, Metro - Peristiwa yang terjadi pada Senin (25/5/2026) malam menjadi hal yang tidak dapat terlupakan oleh Vita Lestari. Termasuk dengan kedua anaknya yang masih kecil.

Sebab mereka menyaksikan kepala keluarga mereka Dedi Christian Agung (DCA) ambruk bersimbah darah setelah tertembak.

Penembakan itu dilakukan oleh orang yang tadinya menghampiri DCA, suami Vita.

Pelaku Fajar Jaya Putra (FJP) malam itu tiba-tiba datang menghampiri DCA yang sedang menemani Vita berjualan ayam geprek.

“Awalnya saya mengira hanya mengobrol biasa. Tapi saya tidak tahu kenapa (tiba-tiba) pelaku kemudian emosi,” ujar Vita dengan suara bergetar saat diwawancarai, Minggu (24/5/2026).

Ditambahkan Vita, situasi kemudian memanas hingga terjadi cekcok yang berujung perkelahian.

Pelaku sempat melayangkan pukulan yang tidak mengenai korban, sebelum akhirnya dibalas oleh Dedi.

Namun situasi berubah mencekam ketika pelaku berbalik badan dan mengambil senjata api dari tas selempangnya.

“Pas balik badan, tahu-tahu dia langsung menghadap suami saya dan nembak begitu saja. Pistolnya dikeluarkan dari tas selempang kecil. Setelah itu suami saya langsung tersungkur,” kata Vita.

Vita menduga konflik antara suaminya dan pelaku dipicu persoalan utang piutang. Ia menyebut pelaku kerap melontarkan ancaman setiap kali bertemu dengan korban.

“Suami saya sempat bilang ke pelaku, ‘Kamu selalu ngancam saya mau nembak saya.’ Jadi sepertinya pelaku memang sudah menyiapkan senjata itu dari awal,” tuturnya.

Seusai penembakan, warga sekitar disebut tidak berani mendekat karena pelaku masih menodongkan senjata api ke arah sekitar lokasi.

Korban baru dapat dievakuasi sekitar 15 menit kemudian oleh petugas Babinsa bersama warga menuju rumah sakit. Namun nyawa korban tidak tertolong.

Dirreskrimum Polda Lampung Kombes Pol Indra Hermawan mengatakan, motif pelaku menghabisi nyawa korban terkait utang sebesar Rp 1 Juta.

"Jadi untuk modus operandinya tersangka datang ke tempat usaha korban, kemudian melakukan penagihan terhadap utang korban sebesar Rp 1 Juta," kata Kombes Pol Indra Hermawan, saat konpers di Mapolda Lampung.

"Pelaku menagih utang kepada korban karena tidak dibayar kepada tersangka," terusnya.

Keduanya sempat terlibat cekcok mulut. Lalu tersangka mengeluarkan senjata api dan melakukan penembakan terhadap korban. Korban terjatuh setelah ditembak oleh tersangka dan korban meninggal dunia.

(Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)