CUACA - Kondisi cuaca di Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung pada Selasa 7 April 2026. Prakiraan Cuaca Lampung 26 Mei 2026, Sebagian Besar Wilayah Diprediksi Akan Diguyur Hujan.

Ringkasan Berita: Sebagian besar wilayah Lampung diprediksi diguyur hujan.

Siang hingga sore hari.

Cek rincian cuaca lengkap sebelum beraktivitas di luar ruangan.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Lampung mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Lampung pada hari ini, Selasa, 26 Mei 2026.

Sebagian besar wilayah Lampung diprediksi akan diguyur hujan pada waktu siang hingga sore hari.

Bagi Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan, simak rincian perkiraan cuaca lengkap dari BMKG Lampung berikut ini:

Prakiraan Cuaca Lampung Hari Ini

Pagi Hari: Kondisi cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Namun, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Tulang Bawang.

Siang - Sore Hari: Cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan meluas ke sebagian besar wilayah Lampung, meliputi: Lampung Barat, Tanggamus, Pringsewu, Lampung Tengah, Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Tulang Bawang, Lampung Timur, Kota Metro, Lampung Selatan, dan Pesawaran.

Malam Hari: Kondisi cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan di wilayah Pesisir Barat, Tanggamus, Tulang Bawang, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Mesuji.

Dini Hari: Diprakirakan tetap cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan masih terjadi di wilayah Pesisir Barat dan Tulang Bawang.

Suhu, Kelembapan, dan Kecepatan Angin

Suhu Udara: Secara umum berkisar antara 23,0°C – 33,0°C. Khusus untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara terasa lebih sejuk berkisar antara 21,0°C – 31,0°C.

Kelembapan Udara: Berkisar antara 52 persen – 98 persen.

Arah dan Kecepatan Angin: Angin secara umum bertiup dari arah Timur hingga Selatan dengan kecepatan 5 – 15 knots (6 - 27 km/jam).

Peringatan Dini BMKG

Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada waktu siang dan sore hari di wilayah: Way Kanan, Lampung Utara, dan Lampung Tengah

(Tribunlampung.co.id)