KKP Gagalkan Penyelundupan 31 Ribu Benih Lobster di Lampung, Potensi Kerugian Negara Rp4,68 Miliar

BARANG BUKTI - Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP, Ardiansyah bersama tim menunjukkan lobster yang akan diselundupkan ke Vietnam, Senin (25/5/2026).

Ringkasan Berita: PSDKP KKP gagalkan penyelundupan 31.255 ekor Benih Bening Lobster (BBL).

Di jalur lintas Tenumbang, Pesisir Barat, Lampung, pada Sabtu (23/5/2026).

Aktivitas ilegal ini dilakukan secara terorganisir dengan sistem sel terputus.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menggagalkan penyelundupan 31.255 ekor Benih Bening Lobster (BBL) di jalur lintas Tenumbang, Pesisir Barat, Lampung, Sabtu (23/5/2026).

Aksi sigap ini diperkirakan berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah.

"Kalau dikalkulasikan dari aktivitas ilegal yang terorganisir dengan sistem sel terputus ini, potensi kerugian negara yang diselamatkan mencapai Rp4,68 miliar," ujar Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP, Ardiansyah, Senin (25/5/2026).

Penggagalan ini bermula saat tim PSDKP mencegat satu unit mobil Mitsubishi Xpander yang mencurigakan di wilayah Tenumbang.

Saat digeledah, petugas menemukan enam boks styrofoam berisi puluhan ribu benih lobster jenis pasir.

Dalam operasi tersebut, petugas juga mengamankan seorang kurir berinisial AP.

"Kami bergerak berdasarkan data intelijen yang telah memetakan pola penyelundupan ini cukup lama. Penangkapan di wilayah Tenumbang ini merupakan hasil pengembangan operasi yang kami lakukan secara nasional," jelas Ardiansyah.

Berdasarkan penyelidikan mendalam, sindikat ini diketahui menggunakan modus operandi yang cukup rapi untuk mengelabui aparat. Mereka menerapkan sistem jaringan terputus agar informasi antar-anggota tidak saling bocor.

"Benih-benih tersebut diambil dari wilayah Kaur, Pesisir Barat, kemudian dibawa melalui jalur darat menuju titik transit di Bandar Lampung sebelum dikirim ke luar daerah," tambahnya.

Karena distribusi BBL via jalur darat sangat rawan membuat lobster stres hingga mati, para pelaku berpindah dari satu pengepul ke pengepul lain. Mereka juga memanfaatkan rumah-rumah singgah (gudang transit) di sepanjang perjalanan khusus untuk memberikan oksigen ulang pada komoditas tersebut.

Jaringan ini menyasar pasar internasional dengan rute yang sangat spesifik. Memanfaatkan melimpahnya sumber daya di wilayah Pesisir Barat Sumatra (WPPNRI 572) sebagai incaran utama, mereka kemudian mengincar pasar Asia Tenggara.

Setelah mencapai kota transit domestik seperti Jambi atau Batam, benih lobster akan diselundupkan menyeberang ke Singapura, dengan tujuan akhir ke Vietnam.

Mengingat penyelundupan BBL telah mencapai tahap yang sangat masif, pemerintah kini memperketat pengawasan. Sebagai langkah nyata menyelamatkan ekosistem, seluruh barang bukti berupa ribuan benih lobster tersebut telah langsung dilepasliarkan di perairan Kelapa Kunjir, Kabupaten Pesawaran.

Akibat perbuatannya, pelaku AP kini terancam hukuman berat.

Ia dijerat dengan Pasal 92 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda maksimal Rp1,5 miliar.