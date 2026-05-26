Pemilik Sinau Farm Ungkap Kondisi Si Tole, Sapi Kurban Presiden RI Berbobot 1 Ton Lebih

SAPI PRESIDEN - Pemilik Sinau Farm, Muhammad Ashari, bersama Si Tole, sapi jantan jenis limousin berbobot lebih dari 1 ton.

Ringkasan Berita: Sapi kurban Presiden RI bernama “Si Tole” asal Sinau Farm Metro, Lampung, telah didistribusikan untuk Idul Adha 1447 Hijriah.

Pemilik Sinau Farm, Muhammad Ashari, memastikan sapi limosin berbobot lebih dari 1 ton itu dalam kondisi sehat usai pemeriksaan dinas peternakan.

“Si Tole” dibeli seharga Rp118 juta dan mendapat perawatan khusus untuk menjaga kesehatan kaki serta pencernaan.

Tribunlampung.co.id, Metro - Pemilik Sinau Farm, Muhammad Ashari, memastikan sapi kurban Presiden Republik Indonesia bernama “Si Tole” telah didistribusikan untuk persiapan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Provinsi Lampung.

Sapi jantan jenis limosin berbobot lebih dari satu ton itu dipastikan dalam kondisi sehat setelah menjalani serangkaian pemeriksaan oleh dinas terkait.

“Alhamdulillah Si Tole sudah didistribusikan untuk persiapan Idul Adha tahun ini ke Provinsi. Semua proses pemeriksaan kesehatan juga sudah dilakukan dan hasilnya baik semua,” ujar Ashari, Senin (25/5/2026).

Ashari menjelaskan seluruh ternak di Sinau Farm yang berlokasi di Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro telah melalui tahapan pemeriksaan kesehatan dari Pemerintah Kota Metro melalui dinas peternakan setempat.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan hewan kurban bebas penyakit dan layak disembelih saat Idul Adha.

Ia mengatakan pengecekan kesehatan meliputi antemortem dan postmortem. Pada tahap antemortem, petugas memeriksa kondisi fisik sapi, usia melalui struktur gigi, hingga kesehatan umum ternak.

Sementara pemeriksaan postmortem dilakukan guna mendeteksi kemungkinan adanya penyakit maupun parasit seperti fasciola atau cacing hati, pneumonia pada paru-paru, serta paramphistomum atau cacing lambung.

Sapi “Si Tole” menjadi salah satu hewan kurban Presiden RI pada Idul Adha 2026 dengan nilai pembelian mencapai Rp118 juta.

Menurut Ashari, perawatan sapi berbobot jumbo membutuhkan perhatian khusus, terutama untuk menjaga kekuatan kaki dan sistem pencernaan agar tetap stabil.

“Untuk sapi dengan bobot besar, kami memberikan tambahan sodium pada pakan supaya terhindar dari asidosis dan gangguan pada kaki akibat menopang berat tubuh,” jelasnya.

Selain menjaga kualitas pakan, Sinau Farm juga menerapkan sistem biosekuriti ketat untuk mencegah penyebaran penyakit hewan seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD).

Penyemprotan disinfektan rutin dilakukan di area kandang, termasuk kepada pekerja dan tamu yang memasuki lokasi peternakan.

Menjelang Idul Adha 2026, permintaan hewan kurban di Sinau Farm tercatat mencapai sekitar 150 ekor.

Pemesanan tidak hanya berasal dari wilayah Lampung, tetapi juga datang dari sejumlah daerah lain seperti Tangerang hingga Lahat, Sumatera Selatan.

