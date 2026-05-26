IRT Alami Luka di Kepala Akibat Rumahnya Tertimpa Pohon Kelapa yang Tumbang
Cuaca buruk disertai angin kencang menyebabkan sebuah pohon kelapa tumbang dan menimpa rumah warga di Dusun Kampung Asam
Penulis: Oky Indra Jaya | Editor: taryono
Tribunlampung.co.id, Tanggamus - Cuaca buruk disertai angin kencang menyebabkan sebuah pohon kelapa tumbang dan menimpa rumah warga di Dusun Kampung Asam, Pekon Gunung Meraksa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Senin (25/5/2026) kemarin.
Mendapat laporan kejadian tersebut, personel Polsek Pulau Panggung langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP), membantu proses evakuasi, serta melakukan pendataan dan penyelidikan.
Kapolsek Pulau Panggung Iptu Suamin mengatakan, berdasarkan hasil identifikasi, peristiwa tersebut mengakibatkan seorang ibu rumah tangga bernama Rosmini (53), warga Dusun Kampung Asam, mengalami luka di bagian kepala dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.
“Peristiwa nahas itu terjadi sekitar pukul 13.00 WIB saat korban sedang tertidur di dalam kamar rumahnya,” kata Suamin.
Ia menjelaskan, saat korban berada di dalam rumah, tiba-tiba satu batang pohon kelapa yang berada di samping rumah roboh akibat diterpa angin kencang.
Pohon tersebut kemudian menghantam bagian atap rumah hingga material bangunan runtuh dan menimpa korban.
“Korban mengalami luka robek di bagian belakang kepala sebelah kiri dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Pringsewu guna mendapatkan perawatan lebih intensif,” jelasnya.
Selain menyebabkan korban luka, kejadian itu juga mengakibatkan kerusakan cukup parah pada bangunan rumah milik korban. Kerugian material diperkirakan mencapai Rp30 juta.
“Diduga peristiwa terjadi akibat faktor cuaca dan angin kencang. Rumah korban berada tidak jauh dari pohon kelapa,” tegasnya.
Dirinya mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem yang belakangan sering terjadi di wilayah Kabupaten Tanggamus.
“Kami mengimbau masyarakat untuk lebih waspada, terutama warga yang memiliki rumah di dekat pohon besar atau pohon kelapa. Jika dinilai membahayakan, sebaiknya segera dilakukan pemangkasan atau penebangan guna menghindari kejadian serupa,” imbaunya.
Sementara itu, Kepala Pekon Gunung Meraksa, Usran, berharap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanggamus segera turun tangan melakukan penilaian kerusakan, memberikan bantuan darurat kepada korban.
“Harapan kami BPBD Kabupaten Tanggamus dapat segera turun langsung ke lokasi untuk melakukan penilaian kerusakan serta memberikan bantuan darurat kepada korban terdampak,” kata Usran.
